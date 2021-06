Henry Montero sobre pelea en la Asamblea: «No voy a justificarlo, pero reaccioné en defensa propia»

El senador de Creemos, Henry Montero, se refirió a la pelea de la que fue protagonista junto al diputado del MAS, Antonio Gabriel Choque, esto, durante la sesión de interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

«Lastimosamente el ministro armó un caldo de cultivo (…) en su incoherencia y actitud hormonal comienza a decir: ‘esos son los asesinos, esos son los culpables de los que mataron a sus familiares’, dirigiéndose a los familiares de los fallecidos de Senkata y Sacaba que estaban en el hemiciclo», señaló Montero que apuntó a esas declaraciones como la razón para que se haya acercado hasta el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional para pedir orden y respeto.

Montero enfatizó en que no justifica el haber actuado con violencia pero que «como cualquier ser humano» que es agredido, procedió a defenderse «ante la agresión física en la parte baja abdominal» de la que dijo está registrada por las distintas imágenes que fueron publicadas por los medios.

«En mi calidad de jefe de bancada me dirijo al presidente, porque no tenemos ni micrófono, para que ponga orden y respete nuestra investidura como asambleísta electo, ahí fue cuando, primero, me intercede una señora colega diputada, y después el diputado, retrocedo varios metros y ante la agresión física, reacciono como cualquier ser humano, no voy a justificarlo, pero reaccioné en defensa propia«, señaló Montero en entrevista con Unitel.

Al concluir la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que llegó a instancia para responder por la detención de Jeanine Añez, señaló que los interpelados fueron los legisladores de la oposición.

Es una «cortina de humo»

Para Montero no era necesario convocar al pueblo y «hacer show» con el dolor de las familias que buscan justicia por las muertes que se dieron en Senkata y Sacaba.

El senador dijo que en la ALP se deberían tratar temas tan importantes como la pandemia, «pero es la cortina de humo que arma el MAS para que la población no hable de reactivación económica ni de vacunas».

«Ojalá que este parlamento pueda cambiar y exista un verdadero debate y que no sea una consigna política para aprobar leyes que favorecen al MAS y no a los bolivianos», resaltó.