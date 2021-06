Horóscopo con Josie Diez Canseco para el jueves 17 de junio de 2021

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Habrá mucha contradicción en lo que dice y hace el ser amado que te confundirán, aclara tus dudas. No vaciles más, la propuesta que has recibido no es lo que esperabas, tendrás otras posibilidades. Tu número de la suerte para hoy es 21.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Hoy pasarás momentos inolvidables al lado del ser amado que te harán dar cuenta de lo mucho que te ama. Un ambiente de compañerismo y colaboración reinará en tu entorno laboral. Tu número de la suerte para hoy es 2.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Una persona agradable se te acercara de manera muy divertida y llamara tu atención date la oportunidad de conocerlo. Tendrás propuestas laborales que analizaras, tu intuición te guiará. Tu número de la suerte para hoy es 18.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Habrá mucha unión con el ser amado, estarán pendiente uno del otro, hoy los lazos de amor se reforzarán. Comentarios sobre problemas en tu centro laboral te preocuparán, no hagas caso de rumores. Tu número de la suerte para hoy es 14.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): No renuncies a la felicidad a causa de tu inseguridad, tomate tu tiempo analiza las cosas, cambiar de actitud. Necesitarás de mucha paciencia para cerrar ese acuerdo importante, revisa todo con cuidado. Tu número de la suerte para hoy es 11.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): No seas tan reservado con los asuntos personales, confíale tus sentimientos a ese amigo, su intermediación te ayudará. Será un día de contratiempos laborales que no te afectarán por tu eficiencia. Tu número de la suerte para hoy es 22.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Te darás cuenta que la decisión de dejar atrás tu pasado fue lo correcto, conocerás a esa persona especial. Hoy tu economía tendrá prioridad, revisarás tus gastos y los limitaras. Tu número de la suerte para hoy es 1.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Sentimentalmente, aunque no estás solo te sientes como si lo estuvieras, la persona que amas no es expresiva, ten paciencia. Hoy utilizarás tu poder creativo para sacar adelante tus proyectos. Tu número de la suerte para hoy es 17.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Sabes que esa persona te ama a pesar de lo difícil de expresar lo que siente por ti, trata de entenderlo. Tus deseos de superación te harán dar pasos arriesgados en lo laboral, no te arrepentirás. Tu número de la suerte para hoy es 12.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): Antes de tomar decisiones importantes necesitas calmarte, para ver las cosas claras, justificaras la actitud del ser amado. Trata de no perder la paciencia si las cosas no salen como esperas. Tu número de la suerte para hoy es 9.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Date la oportunidad de conocer a esa persona que despierta tantos sentimientos dentro de ti, atrévete. Hoy tendrás nuevas oportunidades laborales que te pondrán ansioso, cálmate. Tu número de la suerte para hoy es 3.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Hay una situación tirante con el ser amado que te tiene muy pensativo, es momento de pensar en la reconciliación. Un asunto legal que te preocupaba llegará a su fin, con resultados favorables. Tu número de la suerte para hoy es 10.