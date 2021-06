Horóscopo de Josie Diez Canseco para el martes 22 de junio de 2021

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Has atravesado por muchas tristezas que ahora no te permiten confiar, olvida el pasado y vuelve a empezar, hoy tendrás una invitación de alguien que te puede dar la estabilidad que buscas. No te conviene ausentarte de tu trabajo porque alguien puede aprovechar la oportunidad para ganar terreno en tu centro laboral. Tu número de la suerte para hoy es 20.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Hoy sentirás nostalgia del pasado, no hagas comparaciones que sólo te confundirían, recuerda la inestabilidad que vivías y valorarás el amor que tienes a tu lado. Noticias de ascensos en tu entorno laboral, te pondrán de buen humor. Tu número de la suerte para hoy es 6.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Se avecinan cambios importantes que te devolverán la alegría y al fin encontrarás lo que buscabas, hoy conocerás a alguien que le dará otro rumbo a tu vida sentimental. Evita inmiscuirte en discusiones de terceros, podrías quedar mal frente a tus superiores. Tu número de la suerte para hoy es 10.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Superarás tristezas y decepciones sentimentales, estarás de buen ánimo y con ganas de divertirte, todo estará a tu favor y empezarás con buen augurio los cambios que buscas. Buscarás la forma de incrementar tus ingresos económicos y encontrarás una excelente opción. Tu número de la suerte para hoy es 22.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Perdonar y olvidar rencores pasados ha traído paz a tu corazón y bienestar a tu vida sentimental, hoy harás feliz a tu pareja con tu gran capacidad de dar amor. Demostrarás que posees gran talento artístico y creatividad al organizar actividades benéficas en tu centro laboral. Tu número de la suerte para hoy es 14.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): La apatía y el desgano se apoderarán de ti, tu actitud sorprenderá a los que te rodean, hoy sólo te interesará estar a lado de tu pareja, con sus atenciones y cariño te sentirás mejor. Tu actitud autoritaria será mal vista entre tus compañeros de trabajo. Tu número de la suerte para hoy es 2.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Se impondrá la razón y te alejarás de alguien que te causa inquietud, estar consciente de que una aventura terminaría con tu tranquilidad te ayudará a mantenerte firme. Sorpresas inesperadas alegrarán tu día laboral. Tu número de la suerte para hoy es 16.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Reconocer tus errores y ser más demostrativo con tus sentimientos trajo cambios maravillosos a tu vida afectiva, empezarás a disfrutar de la recompensa de dar sin esperar nada a cambio. Escucharás nuevas ofertas laborales, pero no te conviene comentarlas con tus actuales compañeros. Tu número de la suerte para hoy es 12.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Tendrás un día sentimental lleno de tensiones, pero no perderás la calma y te mostrarás tolerante, con tu actitud evitarás que las cosas se compliquen. El caos en tu entorno laboral pasará lentamente, ten paciencia. Tu número de la suerte para hoy es 19.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): Altibajos en el amor, estarás inseguro y reclamarás por todo, la impaciencia de tu pareja no contribuirá a mejorar las cosas, pero tras el mal momento llegará la calma y la reconciliación. Te encuentras económicamente estable, pero no te descuides y sigue ahorrando. Tu número de la suerte para hoy es 7.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Los sentimientos fluirán con naturalidad y harán muy cálido tu día, estarás muy atento y tierno, tu amor será correspondido con intensidad. Tus esfuerzos obtendrán su recompensa, un aumento económico está por llegar. Tu número de la suerte para hoy es 4.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Las discusiones con tu pareja te agobiarán y te alejarás de todo lo que te haga sentir presionado, analizar tus problemas con más serenidad te dará claridad y las cosas ya no te parecerán tan graves. Las recomendaciones de gente experimentada te servirán de mucho en tu trabajo, escúchalos. Tu número de la suerte para hoy es 13.