Identifican a los autores de la muerte de taxista en Puerto Suárez y emiten orden de aprehensión

Fuente: eldia.com.bo

Se trata de tres adolescentes oriundos de Roboré que se trasladaron a cometer un hecho delictivo al municipio de Puerto Suárez. En base a datos colectados en la localidad de Santo Corazón, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen logró identificar a tres de las cuatro personas que mataron al taxista Raúl Rocha Montecinos de 43 años el pasado 20 de junio en el barrio Las Malvinas para robarle una vagoneta Toyota probox plateada.

El director de la Felcc Ángel Morales Calzadilla, informó que los presuntos autores del crimen fueron identificados como Cristian Salazar Cobo, quien requirió los servicios de la víctima para que los transportará hasta Roboré, en complicidad con Fabio Durán Menacho, Cristian Zenteno García y un cuatro individuo sin identificar.

En el trabajo investigativo se logró ubicar el domicilio de Cristian Salazar en la avenida Argentina de Roboré donde al tomar contacto con la madre Justina S. C., informó que desde el 16 de junio su hijo no aparece y el 25 llamó para decir no podía regresar y que esta con Fabio Durán.

Simultáneamente la Felcc llegó hasta la vivienda de Cristian Zenteno en la calle las Lajas en Roboré donde entrevisto a su madre Glady Mery G. M. señalando que desconoce del paradero de su hijo.

De igual manera los investigadores se constituyeron en la casa de Fabio Durán donde su papá Ricardo D. S. afirmó que desde hace días perdió contacto con él que incluso se llevó el celular de su madre. El papá del prófugo reconoció que la escopeta calibre 16 utilizada para asesinar al taxista es de su pertenencia y que su hija la sacó sin permiso.

El fiscal Alejandro Justiniano emitió ayer tres órdenes de aprehensión contra los adolescentes investigados por los delitos de homicidio y robo agravado.