Investigación acusó que el algoritmo de las tendencias de Twitter es manipulable

Dentro del espectro de las redes sociales, cuando se piensa en el consumo de noticias u otro tipo de material de actualidad, la alternativa predilecta suele ser Twitter.

Dentro de esta plataforma, los temas que marcan tendencia dentro del debate a nivel local o global, se agrupan en un ránking destacado que, según una reciente investigación, es altamente vulnerable ante manipulaciones externas.

Algoritmo de las tendencias de Twitter bajo la lupa

Una investigación ejecutada en el Instituto Federal Suizo de Tecnología en Lausana (EPFL), señaló que la red social no verifica si un tweet ha sido eliminado al momento de evaluar qué palabras clave ingresarán a la sección de tendencias. Al saltarse este filtro, una o varias cuentas coordinadas pueden inflar estas estadísticas, sumando menciones a ciertas palabras clave con tweets eliminados, que pueden volver a repetirse cíclicamente.

Esta nueva técnica de intervención definida como “autosurfing efímero”, se ha puesto en práctica en Twitter desde 2015, según los investigadores, quienes acusan que su influencia ha tenido alcance a escalas locales y globales.

El informe que compila los reportes de este estudio, señala que al menos el 20% de las tendencias globales generadas durante el período que observaron, tuvieron su origen a través de este tipo de ataques.

La investigación señaló que esta vulnerabilidad ya goza de cierta popularidad, existiendo incluso todo un modelo de negocios en torno a esta clase de acciones.

La influencia de Twitter y lo que implica esta vulnerabilidad

Plataformas como Twitter, al igual que los medios de comunicación y toda otra instancia de similar tenor, tienen una fuerte influencia en el imaginario social. Por lo mismo, lo que acusa esta investigación no se trata de un asunto menor.

The Next Web hizo eco de este reporte, señalando que contactaron a Twitter para otorgarle su derecho a réplica, el cual hasta el momento no ha sido respondido.

El informe del EPFL, además de discutir las implicaciones de seguridad que esta situación genera en la plataforma, junto a su impacto en sus usuarios y la sociedad, también propone un plan de acción para reforzar la defensa de Twitter.

Dicho documento, publicado como paper, también lanza sus dardos contra la red social estudiada, alegando que han ignorado las advertencias compartidas.

“Debido a la gravedad del ataque, notificamos a Twitter (una vez en julio de 2019 y nuevamente en junio de 2020) y siempre una descripción detallada del ataque y las cuentas involucradas. Después de la primera notificación, reconocieron que los ataques existen (julio de 2019) y después de la segunda notificación (junio de 2020), respondieron que reenviarían el mensaje al equipo correspondiente para que lo aborde. Hemos seguido desde entonces, pero no hemos recibido ninguna señal de que estén progresando. Los ataques a las tendencias de Twitter continuaron en febrero de 2021”, señala el documento en su apartado introductorio.