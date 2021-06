Iván Arias propone más restricciones y no “cuarentena rígida” en La Paz

Fuente: Unitel

Este viernes, el alcalde de La Paz, Iván Arias, se reunirá con el Comité Científico Municipal para analizar la situación del Covid-19, donde no se descartó aplicar medidas restrictivas ante el evidente incremento de contagios.

“La gente cree que cuando hablamos de restricciones, hablamos de cuarentena, cuidado, no estoy hablando de cuarentena”, indicó el alcalde ante el anuncio de que se pedirá más restricciones durante su encuentro con las autoridades.

“En la mañana me reúno con el Comité Científico Municipal para también determinar también algunas medidas, es decir, estamos en situación de emergencia; pido a los paceños, pido a toda la ciudadanía que tome consciencia”, indicó Arias.

La autoridad informó que agotarán el diálogo con los municipios vecinos, pero no de no llegar a acuerdos, no descarta asumir medidas autónomas en la ciudad de La Paz.

“Siguen subiendo los casos, estamos en la obligación como Gobierno Municipal de La Paz de tomar medidas autonómicas, pero siempre vamos a buscar el consenso de un entramado social que incluye, no solo a la ciudad de La Paz, sino a otros municipios”, agregó la autoridad edil.

Parte de las medidas restrictivas sería la circulación de personas en espacios de concentración, por lo que Arias recalcó que son restricciones y no una cuarentena rígida.