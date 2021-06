Iván Lima revela que misión de Arce será demostrar que la OEA «se aprovechó de la buena fe» de Evo Morales

Según Lima la auditoría de la OEA no es válida porque fue entregada fuera de plazo, no es vinculante y no tiene las características de un informe de este tipo en Bolivia.

Fuente: Unitel Durante su comparencia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el ministro de Justicia, Iván Lima señaló que Héctor Arce fue designado como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con el objetivo de limpiar la imagen de Evo Morales y del MAS en el exterior.



El ministro Lima había acudido ante la ALP para ser interpelado. Durante su intervención calificó que la OEA y el secretario general, Luis Almagro, se aprovecharon “de la buena fe de Evo Morales y del MAS” pues permitieron que se revisen todas las actas para realizar la auditoría que concluyó que en la elección de 2019 hubo manipulación dolosa. “Es por ese motivo que esta Asamblea Legislativa ha designado al ministro Arce, porque vamos a llevar este caso a tribunal es internacionales, lo vamos a llevar al Consejo de Seguridad y lo vamos a llevar a todas las instancias internacionales. Lo que ha ocurrido es un abuso de la OEA y Almagro”, señaló Lima. El ministro señaló que el informe final de la OEA no es válido porque asegura que fue entregado fuera de plazo, no es vinculante porque no tiene las características de un informe de auditoría en Bolivia y la región.