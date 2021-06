Jaime Paz dice que la vacuna que recibió lo ha ayudado con el Covid-19

Jaime Paz Zamora permanece aislado desde el jueves pasado en su casa de El Picacho y no tiene síntomas de la infección del coronavirus, pese a que dio positivo en la PCR.

Fuente: Asuntos Centrales

El expresidente, de 82 años de edad, dijo que los médicos que lo tratan atribuyen su buena respuesta a la infección con el virus al hecho que recibió las dos dosis de la vacuna Sinopharm. «Estoy satisfecho por la forma cómo va evolucionando, ya que puedo saborear el mocochinchi que tomo cada día y oler las flores. El tratamiento dura unos tres o cuatro días más y después de eso el médico sacará sus conclusiones. De todos modos voy a sacarme una tomografía para ver si el virus no me ha dejado huellas en los pulmones. Además me aplicaré otra PCR, aunque están caritas. No puede ser que valga 700 bolivianos y ya he dejado 1.000 bolivianos en la farmacia para los medicamentos, que es la mitad de un sueldo básico. No sé qué hace la gente con menos recursos. Que la pandemia sirva para una gran reforma de la salud. Los que no tienen recursos para defenderse es grave. Es muy injusta la salud del país», sostuvo.

Jaime Paz recordó haber dado positivo al Covid justo el 2 de junio cuando cumplió los 41 años de su segunda vida, después de ser el único sobreviviente al atentado aéreo que sufrió. «Es una prueba y hay que salir adelante. Sirve para reflexionar y darse cuenta que la vida hay que usarla de mejor manera, dinámica y positiva. Estoy aislado en medio de la naturaleza del Picacho. Hago ejercicios de respiración y mi saturación de oxígeno llega a 94. La naturaleza colabora», acotó.