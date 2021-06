Jeanine Añez de cumpleaños, dice sentir orgullo de haber asumido la presidencia

Fuente: erbol.com.bo

La expresidenta Jeanine Añez cumple 54 años este domingo y desde la cárcel femenina de Miraflores de La Paz, envió una carta dirigida al pueblo boliviano donde asegura sentir orgullo de haber asumido la presidencia del Estado y ratifica su esperanza de que la historia le devolverá su libertad.

Añez tomó el mando de la nación en medio de la crisis social y política, luego que la OEA difundiera resultados de una auditoría preliminar confirmando irregularidades en las elecciones de octubre de 2019 en favor de la candidatura de Evo Morales, quien posteriormente renunció al mando de la nación y salió de Bolivia rumbo a México.

“Cuando en noviembre de 2019 asumí la presidencia de Bolivia, fui consciente de la necesidad que tenía nuestra patria, asumí con responsabilidad de frenar la violencia, devolvernos la paz y caminar juntos hacia la reconciliación. Y esta parte de mi vida me da el orgullo y la tranquilidad de saber que prioricé Bolivia por encima de mi propio futuro. Los bolivianos no nos vamos a rendir jamás, no van a poder cambiar la historia y algún día su maldad tendrá final y la verdad saldrá a la luz, la historia nos devolverá la libertad y el futuro que podemos construir juntos…”, dice en su misiva difundida a través de sus redes sociales.

Añez asegura que el MAS ha decidido tenerla como su trofeo de venganza. “Yo sigo detenida en una cárcel y aquí estoy, cumpliendo años y 90 días como presa política y sin poder darle un abrazo a la mujer que me dio todo, sin poder recibir el cariño de los míos. No van a quebrantar mi espíritu, aunque sigan inventando delitos para tapar los suyos”, agrega en otra parte.

Dijo que cumple tres meses de detención ilegal e injusta en una prisión fría donde el MAS la “mantiene secuestrada”. A tiempo de difundir su carta, la expresidenta esperaba la visita de su hijo junto a su hermana quien reemplaza de su hija Carolina al estar internada en un hospital.

Jeanine Añez explica que logra comunicarse con su hija a través del teléfono público del penal, a fin de hacerle seguimiento al tratamiento médico de una enfermedad.

Señala que hoy junto a sus hijos deberían estar en Santa Cruz para visitar a su madre de 93 años que el sábado estuvo de cumpleaños. Esa ocasión pudo haberlos reunidos con sus demás familiares, sin embargo, ratifica fe en Dios para seguir dando batalla y recuperar la democracia de los autoritarios.