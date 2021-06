Jeanine Añez dice sentirse ‘en total indefensión’ y acusa al Gobierno de ‘inventar’ nuevos procesos

Fuente: erbol.com.bo

La expresidenta Jeanine Añez se declaró este jueves en “total indefensión” y acusó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castilo, de “inventar” nuevos procesos para mantenerla detenida en la cárcel de Miraflores de la ciudad de La Paz.

“Soy una prisionera política de este gobierno, me acusan de delitos que no he cometido. El ministro de gobierno encabezó un tremendo operativo, grosero y abusivo, para traerme presa como su fuera la peor delincuente”, se lee en parte de una publicación en su cuenta de Twitter.

Ante el proceso que enfrenta por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, además de los nuevos juicios impulsados por el Ministerio de Justicia y Transparencia, dijo que no existe sustento para sostener las acusaciones.

“Inventan nuevos tipos penales para mantenerme presa y yo me siento en total indefensión. Todos los recursos presentados son rechazados”, cuestionó.

En la misma publicación, dijo que la independencia de poderes con procesos justos y de respeto a las leyes es lo que merece la ciudadanía.

“Si el deterioro de mi salud, exigiendo independencia de poderes y una injusticia imparcial, tiene estas consecuencias, tengo la seguridad que no será en vano, los bolivianos merecen respeto y que el gobierno no use al sistema judicial como venganza política”, sostuvo.

En el proceso que enfrenta por el denominado caso “golpe de Estado” se amplió en pasados días por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por la sucesión de mandato tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019.