Juventudes del MAS agradecen la labor de Alexis Dessard y desconocen al dirigente que lo criticó

Las juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS) desconocieron al dirigente Álvaro Chuquimia que la pasada semana lanzó una fuerte crítica en contra del activista francés Alexis Dessard por organizar campañas de limpieza en Bolivia.

Chuquimia dijo: “En estos últimos días hemos visto que un visitante llamado Alexis viene a nuestro país a obligarnos o a observarnos que nuestro país estaba lleno de basura, a observarnos que nuestro país estaba sucio. Yo me pregunto, cuando yo voy a visitar una casa no tengo autoridad para observar porque yo soy visitante, no soy dueño de la casa”.

Según señala un reporte de radio Líder 97 de la ciudad de La Paz, las Juventudes del MAS en una conferencia de prensa en plaza Murillo el miércoles además de desconocer tildaron de «autonombrado e infiltrado de la derecha» a Chuquimia.

Los jóvenes masistas agradecieron el trabajo del activista francés y lo invitaron a continuar con sus labores.

Alexis Dessard respondió a través de sus redes sociales ante esta polémica y escribió: «No hay ningún lío, cada uno tiene su opinión -por definición subjetiva- y con placer seguiremos las causas unidos en los próximos proyectos medioambientales».

El activista continúa con sus tareas de limpieza en varios lugares del país, hace unos días estuvo de nuevo en Santa Cruz realizando actividades en Samaipata y luego en el río Piraí.