La espera por un tubo de oxígeno a veces se interrumpe con la muerte

El nombre de Marcelo figura en el puesto 16 de la lista de espera para cargar su cilindro en la planta de oxígeno de Arbieto, en el valle alto. Llegó a las 3:00 y hasta las 15:00 aún aguarda su turno.

Es la quinta vez que viene y ya conoce el protocolo: esperar, llenar y dirigirse rápido al hospital, donde su esposa está internada por Covid-19 desde hace una semana.

Por norma, la planta sólo puede dar un tubo por persona, por eso que Marcelo trajo a dos de sus familiares para que le ayuden a llevar tres cilindros. Todo servirá para garantizar la supervivencia de su cónyuge por más horas.

La demanda de oxígeno es alta y en Cochabamba se requieren, en tiempo de Covid-19, unas 13 toneladas por día.

La planta de oxígeno de Arbieto es una de las más requeridas, pero sólo genera alrededor de 200 cilindros por día. El supervisor, Amilkar Huanca, dice que ahora suelen apagar los equipos a las 15:00 para que no se deterioren.

Marcelo llegó a este lugar la semana pasada, al igual que muchos, por referencia.

La planta está a más de 40 minutos de la ciudad. Hay pocas opciones para abastecerse de oxígeno. “No queda de otra; por la familia se hace todo”, dice mientras espera.

El sol a esta hora de la tarde golpea fuerte. Debe esperar hasta las 17:00, hasta que las máquinas se enciendan nuevamente. No hay un árbol ni una tienda cercana. La mayoría de los que aguarda están refugiados al interior de sus coches. Los vecinos de la zona les ofrecen algunos productos.

Son las 16:00 y más vehículos cargados de cilindros se incorporan a la fila: ya son más de 40.

Cuentas elevadas

Cargar un cilindro de seis metros cúbicos (m3) cuesta Bs 105 en Arbieto. El de 2 m3, Bs 25, y el de 1 m3, Bs 15.

Marcelo ya gastó más de Bs 1.200 en las veces que estuvo en la planta. Aún le falta pagar la internación de su esposa y los medicamentos.

“He perdido la cuenta de cuánto he gastado. Si no me alcanza, venderé mi auto, con tal de tener a mi esposa”, expresa.

La preocupación por un familiar con Covid-19 hace que las horas pasen lento. Hizo amistad con varios de la fila como Ramiro, Abel y Fabio, entre otros nombres que tal vez más adelante ya no recordará. Todos cuentan con una historia en común: tienen algún familiar luchando en casa o en el hospital en este preciso momento.

Faltan 10 minutos para las 17:00, hora anunciada para reabrir la planta.

Marcelo y los demás se preparan para ingresar sus tubos a la planta, pero el carro que le antecedía se sale de la fila y le cede su posición. “Ya no tengo nada que hacer aquí, mi padre nos acaba de dejar”, le anuncia el sujeto antes de marcharse. Marcelo ahora se posiciona en el puesto 15. Todavía no es su turno.

En el “mercado negro”, el mismo tubo de oxígeno que aguarda por horas llega costar hasta Bs 4 mil y para muchos no hay otra opción.

INVIERTEN MÁS DE 13 MIL BOLIVIANOS SÓLO EN FÁRMACOS PARA CORONAVIRUS

REDACCIÓN CENTRAL

La inversión en medicamentos para tratar el coronavirus es alta. Hay familias que gastan más de Bs 13 mil, pero esto depende al grado de la enfermedad.

Para las personas que cursan Covid-19 leve, los medicamentos que suelen comprar para el tratamiento son: ibuprofeno, paracetamol, vitamina C y zinc, entre otros, haciendo Bs 250.

Respecto a los casos moderados, se adquiere todos los anteriormente mencionados agregando la ivermectina, amoxicilina, dexametazona y otros. Sumando por lo menos Bs 450.

Finalmente, para pacientes en terapia intensiva, suelen usar la mydazolam, suero fisiológico, remdesivir, fentanilo, entre otros. Éstos suman más de Bs 13 mil.

Los costos de todos los medicamentos antes señalados suelen variar dependiendo del tratamiento que el personal de salud instruya, del precio que ofrecen las farmacias y de las marcas de empresas farmacéuticas.

Carencia

El remdesivir y el tocilizumab, dos medicamentos que pueden ayudar a pacientes críticos de Covid-19, aún son los más difíciles de hallar en las farmacias de Cochabamba. Incluso, los seguros los recetan sin tenerlos.

La presidenta del Colegio de Bioquímica y Farmacia, Mónica Vargas, reiteró que el Sedes deben reforzar los controles para evitar especulaciones y “no dejar que otros se aprovechen de la desesperación de la población”.