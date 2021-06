La fortuna que embolsará Floyd Mayweather por pelear ante el youtuber Logan Paul: «Es un robo a un banco legalizado»

Este domingo el ex boxeador campeón mundial se pondrá los guantes y volverá a subir al ring en un duelo de exhibición que se celebrará en Miami

Floyd Mayweather se medirá ante Logan Paul en un combate a ocho asaltos (Reuters)





Floyd Mayweather vuelve a la acción. El estadounidense de 44 años que no pelea desde diciembre de 2018 será la gran estrella del evento que se celebrará este domingo en Hard Rock Stadium de Miami, Florida, y que culminará con un combate de exhibición entre él y el youtuber Logan Paul. A días de la velada, el campeón mundial compartió sus sensaciones.

El ex púgil que se retiró con un récord de 50 victorias en igual cantidad de presentaciones, brindó algunas declaraciones en el show Inside Mayweather vs. Paul, en el que admitió que el duelo será un espectáculo que le permitirá recaudar mucho dinero: “Mi apodo es Money por una razón. Trabajé muy duro durante años y años para llegar a cierto nivel. Un nivel en el que podemos empezar a llamar a todo un evento. Creo en trabajar más inteligentemente, no más duro. Entonces, si es algo fácil como esto (la pelea ante Paul), un robo a un banco legalizado, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo”.

Mayweather no se sube a un ring desde diciembre de 2018, cuando venció por nocaut técnico al kickboxer japonés Tenshin Nasukawa en el primer round, durante una pelea de exhibición en el país asiático. Su última presentación como profesional fue en agosto de 2017 contra el luchador de UFC Conor MGregor, combate para el cual volvió de su retiro, y, como era de esperarse, fue un triunfo cómo por nocaut técnico en el décimo asalto.

Para encontrar su último cara a cara ante un púgil profesional, hay que remontarse hasta septiembre de 2015 cuando por división unánime se impuso ante el estadounidense Andre Berto en el MGM Gran Garden Arena de Las Vegas, Nevada, y retuvo así sus títulos de campeón de súperwelter.

Este domingo se celebrará la pelea en Miami

Según las estimaciones, el norteamericano de 44 años embolsará este domingo cerca de USD 100 millones, una cifra impactante para un duelo que no contará en sus registros, ya que si bien se celebrará bajo reglamento de boxeo, no será profesional. Pero sí pondrá su reputación en juego durante ocho rounds ante un youtuber.

Logan Paul, quien tiene 26 años y en su única experiencia en el boxeo perdió ante el también youtuber KSI, anticipó que dará el batacazo: “Lo voy a noquear y convertirme en el mejor boxeador del planeta. Entonces me retiraré y no le daré a Floyd la revancha. Él no sabe con quién se está metiendo en el ring. Él realmente cree que soy un youtuber, realmente cree que soy un luchador falso. Lo entiendo. Todo lo que he retratado en línea dice lo mismo. Pero ahora estamos realmente en esta vida. Creo que si Floyd me subestima terminará lastimado”.

Hasta el momento, en la previa se han visto varias situaciones polémicas entre los contrincantes sobre todo por un episodio ocurrido a comienzos de mayo durante una sesión de fotos en el Hard Rock Stadium de Miami. Allí, el ex boxeador reaccionó con enojo luego de que Jake Paul, hermano de Logan, le robara la gorra durante una entrevista televisiva. Mayweather persiguió entonces a los hermanos Paul y los golpes parecieron lanzarse en un tumulto que involucró a un scrum del personal de seguridad.

Los protagonistas ya se habían intercambiado insultos en una confrontación anterior, con Logan Paul burlándose del ex campeón mundial al referirse a su caso de violencia doméstica de 2011, episodio por el cual el ex púgil cumplió dos meses de una sentencia de tres después de agredir a una ex novia. Como respuesta, Money afirmó que pelearía y golpearía a ambos hermanos Paul la misma noche antes de que el evento estallara en violencia.