La industria de oleaginosas moverá $us 1.200 millones este año en exportaciones

Este año de pandemia será uno de los mejores de los últimos tiempos para el negocio de la producción de oleaginosas. Si antes se exportó entre $us 900 a 1.000 millones, los buenos precios harán que en 2021 se exporte por el valor de $us 1.200 millones. En algún momento puede subir aún más si es que la capacidad instalada de la industria boliviana se aprovecha mejor, ya que actualmente se usa solo el 60 por ciento por falta de materia prima.

Fuente: Asuntos Centrales

Así lo hizo notar el presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia, Jorge Amantegui, en una entrevista con el programa Aquí Aré, de Forbes Bolivia TV. «A corto plazo se necesita combatir el contrabando y eliminar las trabas a las exportaciones. A mediano plazo se necesita la expansión planificada de la frontera agrícola y la incorporación de la biotecnología o los organismos genéticamente modificados para aumentar la producción. En este momento tenemos una relación técnica fluida con el Gobierrno, pero necesitamos un diálogo con el alto nivel, es decir con el Presidente, para definir políticas de Estado», afirmó.

Amantegui considera que Bolivia debe dar pasos para llegar a las grandes ligas en la producción oleaginosa, ya que su condición ahora es de amateur. «Somos aún chicos, somos tomadores de precio de EEUU, Brasil y Argentina. Esto no nos garantiza que sigamos teniendo buenos tiempos. Incluso Paraguay es más grande que nosotros, cuando hace diez años éramos iguales y nosotros podríamos ser más grandes que ellos. Ahora producimos 1.3 millones de hectáreas y podríamos llegar a producir 10 millones de hectáreas como ellos», dijo.

Explicó que la industria aceitera boliviana tiene inversiones de unos $us 1.500 millones y que financia a los pequeños productores soyeros con unos $us 400 millones por campaña para poder tener materia prima. Actualmente las industrias llegan a procesar unas 3 millones de toneladas, cuando tienen una capacidad instaladas de 4.8 millones de toneladas. Es decir que el déficit de materia prima es de cerca de 2 millones de toneladas y no pueden importar.

Hizo notar que el proyecto del Gobierno de biodiésel necesitará aceite crudo de la industria nacional, que se podría ver obligada a dejar de exportar un equivalente a $us 500 millones, lo que puede traer un problema, por lo que se necesita acordar políticas.

La Caniob nació con seis industrias del sector y ahora está conformada por una decena que se dedica a procesar aceites crudo y refinado y harinas de soya.