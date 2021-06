La Paz: Comerciantes piden a la Alcaldía que se los deje vender hasta las 23:00

Keiner Sejas

Fuente: Unitel

Pese a las medidas de restricción que entraron en vigencia desde la noche del martes en La Paz, algunos comerciantes se resisten a acatarlas argumentando que es en este horario en el que trabajan para mantener sus hogares.

“Yo vendo nomás en la noche, yo soy viuda, y lo mío (su comida) en la noche nomás sale, qué voy hacer, tengo que pagar alquiler, luz agua tengo que pagar, yo de esto nomás vivo”, aseguró una comerciante.

En algunos casos las mujeres comerciantes son padres y madres para sus hijos, por lo que con esta actividad, que generalmente inicia a las 18:00 horas hasta pasada la medianoche, sustentan sus hogares.

“Por lo menos hasta las 10:00 (22:00 horas) vendemos y nos llevamos para el pancito para las wawas, yo tengo ocho hijos, por favor, yo quisiera que se ponga mano al pecho el señor alcalde para que no me boten de aquí, no hay mucha venta”, lamentó una mujer.

El sector del comercio pide a las autoridades ampliar el horario hasta las 23:00 horas como ocurre con el transporte para así no verse tan afectados.

Por su parte, cerca de las 21:30 horas del martes, la Intendencia, la Policía y personal de la Secretaría Municipal se distribuyeron en todos los macro distritos, a la cabeza del alcalde Iván Arias, para realizar operativos y concientizar a las personas y estas puedan cumplir con las restricciones establecidas.

LAS RESTRICCIONES:

De lunes a viernes las actividades comerciales están permitidas las 21:30, mientras que la circulación de personas y vehículos se restringe desde las 23:00 hasta las 5:00

El sábado las actividades comerciales están permitidas hasta las 21:00. La circulación de personas y vehículos se restringen desde las 22:00 hasta las 5:00

El domingo las actividades comerciales están permitidas hasta las 19:00, la circulación de personas y vehículos se restringe desde las 20:00 hasta las 5:00.

Queda prohibida toda actividad y acontecimiento social que se realice en lugares contratados o alquilados con o sin consumo de bebidas alcohólicas.

El expendio de bebidas alcohólicas está permitido en licorerías y supermercados hasta las 21:30 de lunes a viernes, los sábados hasta las 21:00 y domingos hasta las 19:00.