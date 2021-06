La Policía de Miami Dade descartó que el derrumbe del edificio haya sido un atentado

La alcaldesa del Condado de Miami Dade, Daniella Levine Cava, durante la rueda de prensa frente al edificio Champlain Towers, en Surfside (Opy Morales/Infobae) La alcaldesa del Condado de Miami Dade, Daniella Levine Cava, durante la rueda de prensa frente al edificio Champlain Towers, en Surfside (Opy Morales/Infobae)

Fuente: Infobae

La Policía del Condado de Miami Dade descartó esta mañana que el derrumbe del condominio Champlain Towers en Surfside, Miami, se haya tratado de un atentado terrorista. Consultado por Infobae durante su rueda de prensa sobre esa posibilidad, el vocero de esa fuerza de seguridad, Álvaro Zabaleta, respondió con un contundente “no”. Hasta el momento una persona murió y al menos entre “30 y 50 personas” están desaparecidas, de acuerdo a declaraciones off the record de rescatistas en el lugar.

Hasta el momento no se conocen los motivos que pudieron provocar el derrumbe del condominio. Una falla en la estructura es una de las posibles razones que más se evalúan por estas horas. El derrumbe parcial del edificio provocó el jueves por la mañana un enorme despliegue del servicio de bomberos de Miami Dade. “Más de 80 unidades” del servicio, incluidos equipos de rescate, “están en el lugar con asistencia de departamentos de bomberos municipales”, señalaron las autoridades. Sin embargo, un proceso burocrático clave pudo haber evitado lo ocurrido de haberse hecho antes.

Se trata de la conocida “Inspección de los 40 años” que se realiza cuando un edificio residencial cumple las cuatro décadas desde su inauguración. El condominio Champlain Towers había sido erigido en 1981 sobre el número 8777 de Avenida Collins y la inspección estaba próxima a realizarse, de acuerdo al testimonio de vecinos del complejo de apartamentos derrumbado en Surfside. Esa inspección es la encargada de revisar en detalle la estructura y los balcones y podría determinar si el lugar es habitable o debe someterse a diversos arreglos, según supo Infobae.

Diez heridos fueron tratados en el lugar, ocho fueron trasladados al hospital y 35 personas personas fueron rescatadas, dijeron los bomberos. Las autoridades no actualizaron sin embargo la cifra de víctimas fatales. “Estamos orando y haciendo todo lo que podemos gracias a nuestros equipos de rescate”, dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

El derrumbe -ocurrido alrededor de las 2 a.m.- levantó una nube de polvo que se extendió por el vecindario, y cubrió los autos en la calle incluso a dos cuadras de distancia. Fotos y videos del lugar que comenzaron a verse en las redes durante los primeros minutos mostraban que el derrumbe afectaba a la mitad de la torre. Había pilas de escombros y restos en torno al edificio. Los bomberos aún no habían dado una causa para el derrumbe, cerca de la Calle 88 y la Avenida Collins.

La dirección del edificio es 8777 Avenida Collins, Surfside. El lado que da al mar del inmueble residencial se construyó en 1981 en el sureste de Surfside, en la playa. En este momento había algunos departamentos de dos habitaciones a la venta con precios de entre 600.000 dólares y 700.000 dólares, según la policía. En la zona hay una combinación de departamentos, viviendas unifamiliares, condominios y hoteles viejos y nuevos. Restaurantes y tiendas dan servicio a turistas y vecinos de la zona. La población es un fuerte contraste con el brillo de South Beach, con un ambiente más tranquilo.