Fuente: El Comercio

Martín Calderón

El domingo 6 de junio se realizó la segunda vuelta entre Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Han pasado ocho días de los comicios y aún no hay resultados al 100%. ¿La razón? Quedan 56 actas observadas por resolver en los Jurados Electorales Especiales. Y también hay, más 1.090 solicitudes de nulidad a mesas de votación, que en su mayoría han sido presentados por el fujimorismo.

Antes de continuar, vamos a precisar, cuál es la diferencia entre un acta observada y una solicitud de nulidad.

Un acta es observada por personal de la ONPE en los centros de cómputo y no entra al conteo. ¿Por qué? Porque no tiene firmas, tiene datos incompletos, o se registra un error material (como puede ser una mala suma), o la letra no es legible. Entonces, es enviada al Jurado Electoral Especial correspondiente para que esta entidad determine si entra o no al conteo, en base a criterios jurídicos electorales.

Por otro lado, una solicitud de nulidad solo puede ser interpuesta por los personeros legales de los partidos políticos acreditados ante los JEE correspondientes.

El artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones establece cuatro supuestos para su presentación, entre ellos que la mesa de sufragio se instaló en un lugar diferencia del señalado, cuando se prueba que admitió votos de ciudadanos que no están en el padrón de la mesa, entre otros. Todos estos reclamos se plantean el mismo día de los comicios. Y solamente el inciso B, referido a actos externos, permite un pedido hasta tres días después de la jornada electoral.

Ahora, que ya hemos explicado la diferencia. ¿Cuándo se proclamarán los resultados del balotaje entre Castillo y Fujimori?

Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones señalaron a El Comercio que han estimado que a fines de mes o a principios de julio se proclamará al nuevo presidente de la República.