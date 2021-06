«La señora padece una enfermedad»: Julián Gil habló de Marjorie de Sousa

El cuento entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, que ha acaparado titulares desde hace más de tres años, vuelve a hacerlo; en esta oportunidad el actor argentino habló de la actriz venezolana.

Julián emitió fuertes acusaciones ante la exchica del oso; alegando que sufre de un trastorno psicológico denominado alienación parental y es este el que le impide que no lleve una sana relación con su descendiente de cuatro años.

Durante una entrevista a la cadena Televisa realizada este miércoles, el argentino expresó;

Yo creo que la gente también debe de entender que la señora padece una enfermedad que es alienación parental, son millones de personas que lo padecen. Mientras no concienticen que es una enfermedad, Mathías y yo vamos a seguir separados”.

El trastorno que el intérprete de la telenovela Hasta el fin del mundo asegura que Marjorie tiene, según expertos; es un conjunto de síntomas que se produce en los hijos cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los niños con objeto de obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro padre.

Aún cuando el tiempo que ha transcurrido desde la última vez que no lo ve es de años, este dio fuertes declaraciones en las que expresó: “Tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo. Me encantaría extrañarlo”.

Vale recordar que de su relación, nació el pequeño Mathías, quien ya tiene cuatro años de edad; ha crecido en medio de un pleito legal que duró mas de tres años y que terminó con la pérdida de la custodia de su padre, a quien no ha visto en años.

En distintas ocasiones Gil acusó a Marjorie de exigir exorbitantes pensiones para el sustento de su hijo; por lo que fue demandado por la criolla y terminó desencadenando conflictos legales que terminaron en su pérdida de la tutela de su hijo.