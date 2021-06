Lecheros regalan su producto ante falta de mercado y anuncian bloqueos

El sector lechero de Cochabamba se declaró ayer en estado de emergencia debido al anuncio de que, a partir del 1 de julio, la industria PIL no recogerá su producto los días domingos, mientras que los sábados adquirirá sólo el 50 por ciento a precio internacional, que no cubre el costo de producción.

Anteriormente, la PIL pagaba 3,20 bolivianos por litro de leche; ahora, con el precio internacional de los días sábados, pagará la mitad, argumentando una reducción en sus ventas.

Rosmery Coca, representante de los Productores de Leche Cochabamba (Prolec), indicó que los principales problemas de su sector son el contrabando y la falta de una planta de secado en el departamento. Como sector, son dependientes de la planta de secado de Santa Cruz y se ven afectados cuando hay paros o bloqueos, pues la empresa PIL no recoge su producto para llevarlo al departamento vecino.

Como medida de presión, el sector lechero regaló ayer su producto en el centro de la ciudad. “Nos vemos obligados a regalar nuestro producto en las calles porque no tenemos otra opción” dijo Coca.

Sin embargo, las diferentes asociaciones de productores anunciaron movilizaciones a partir del lunes 28 de junio. El sector llevará a cabo marchas y bloqueos de caminos con la finalidad de manifestar su pedido de crear estrategias conjuntas con las autoridades de Gobierno y la industria.

Los productores apuntan a salvar la actividad productiva lechera, la cadena láctea con la participación de las industrias, el incentivo al consumo y la seguridad alimentaria que necesita la población.

Son más de 5 mil productores de leche que exigen soluciones prontas al Gobierno, argumentando que su sector igualmente brinda fuentes laborales al país.

Según los productores, antes se producían 370 mil litros de leche al día, mientras que actualmente el volumen disminuyó a 330 mil. Pese a ello, los pecuarios asumen costos de forraje, veterinarios y mano de obra, entre otros.

Por su parte, Mario Mercado, presidente de la Asociación de Criadores de Raza Holando-Boliviano (Acrhobol), cuestionó la falta de acciones por parte de las autoridades competentes en la lucha contra el contrabando.

Indicó que el control debe efectuarse con los guardias municipales en los mercados y con operativos de la Aduana Nacional y el Viceministerio de la Lucha Contra el Contrabando en las fronteras.

“Se debe mejorar las condiciones de sanción que dan las normativas. No puede ser posible que una persona que sea atrapada in fraganti no sea llevada a la cárcel porque su contrabando no llegó a los 60 mil dólares. Tiene que haber cárcel para todo el delito del contrabando” dijo.

Gobierno se reunió con el sector lácteo

El Gobierno nacional, a través de Pro Bolivia, y representantes del complejo productivo lácteo coordinaron el pasado 9 de junio una agenda de trabajo para atender las demandas de ese sector. El director de Pro Bolivia, Vidal Coria, explicó que la agenda de trabajo se ejecutará en un mes.

“Quedamos en volver a reunirnos en un mes para evaluar los avances de este mes de la agenda de trabajo que hemos definido ahora, para abordar temas políticas y planes de mediano y largo plazo”, dijo.

En ese encuentro participaron productores lecheros de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Tarija, además de 15 industrias del sector lácteo.