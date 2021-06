Legisladores tildan de «irresponsable» a gobernador paceño por negarse a comprar vacunas

Legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y del Movimiento Al Socialismo (MAS) calificaron de “irresponsable” al gobernador de La Paz, Santos Quispe, por descartar la compra de vacunas contra el coronavirus (Covid-19) para afrontar la tercera ola de la pandemia.

Alejandro Reyes diputado de CC lamentó la posición de Quispe, quien descartó la posibilidad de que la administración departamental compre vacunas porque los paceños “no necesitamos más vacunas”.

“El gobernador no está en sus cabales, lo que necesitamos es inmunizar a la gente. No puede ser que emita un criterio tan falso, al decir que la gente no necesita vacunas. Como autoridad tiene que hacer gestiones con las alcaldías para comprar una mayor cantidad de dosis, no puede estar obstruyendo de esa manera. Sus declaraciones no gozan de la realidad”, señaló.

Reyes dijo que el gobernador ignora la realidad del sistema hospitalario y de las familias de pacientes con el virus. “El gobernador no ha salido a ver las unidades de terapia intensiva, las filas que hace la gente en busca de vacunas. Son declaraciones irresponsable, no podemos tener una autoridad tan triste y que dé ese tipo de declaraciones”, señaló.

Por su parte, Juanito Angulo del MAS añadió que para contener los contagios en los municipios de La Paz, El Alto y las provincias, el gobernador debe hacer gestiones para adquirir las dosis.