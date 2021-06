Lero: No se vacunan en Norte Potosí por temor a volverse «hombre lobo»

Por Redacción Diario Pagina Siete

viernes, 18 de junio de 2021 · 05:24

Fuente: paginasiete.bo

Jorge H. Quispe C. / La Paz

En el norte de Potosí circulan fotomontajes y audios en grupos de WhatsApp que afirman falsamente que si uno se vacuna contra la Covid-19 se volverá “hombre lobo” que luego devorará a personas. La denuncia la hizo ayer la diputada Toribia Lero, de Comunidad Ciudadana (CC).

“Están diciendo que (quienes recibieron la vacuna) se han convertido en ‘hombres lobo’ y que están comiendo a las personas. Me han enviado audios y fotomontajes, pero todo eso es falso, es sólo un sabotaje para que la gente no se vacune”, complementó Lero a Página Siete. En los audios a los que accedió este medio se escucha a una persona hablar primero en español y luego en quechua para que no se vacunen contra el coronavirus.

“Señores, eviten vacunarse. La vacuna te vuelve animal para comer humanos”, dice un varón en uno de los audios. El material es acompañado de una imagen que muestra restos de un cadáver que supuestamente fue devorado por un “hombre lobo”.

En otro de los audios se menciona que la decisión de no vacunarse ha sido instruida a los dirigentes originarios y que ellos deben comunicar a la población. Lero atribuyó a la falta de información que en estas zonas de Potosí, algunos pobladores no quieran vacunarse.

“En estas poblaciones nunca se han hecho vacunar y tienen temor a que les cause un efecto secundario, pero todo es sabotaje contra la vacunación”.

Una de las regiones donde se divulga esta falsedad es el municipio de San Pedro de Macha. “En Macha, pero también en toda la frontera entre Potosí y Cochabamba, además del sur de Oruro”, insistió Lero. Otros sectores son Cruce Macha y Ch’alla en Potosí y Challapata, Oruro.

Alcalde de Macha

El burgomaestre del municipio de San Pedro Macha, Agustín Irazabal, región citada por la diputada Lero, confirmó que en esa región circulan por las redes sociales versiones de que quienes se vacunan se convierten en “hombres lobo”, pero ratificó que aquello es totalmente falso.

“No sé quiénes han hecho esos audios que están compartiendo por los grupos, pero todo es mentira. Han citado incluso a algunas comunidades de Macha que estarían haciendo eso (difundir la versión de que se convierten en hombres lobo); sin embargo, todo eso es mentira, sólo quieren tergiversar la información sobre las vacunas”, agregó rotundo el alcalde Irazabal.

En ese territorio municipal existen 11 centros de salud y cada uno de ellos recibió 12 dosis para vacunar a la población, según datos de Irazabal.

La diputada Lero dijo que por la falta de información en el área rural, según sus datos, más de la “mitad de los pueblos originarios, no quiere vacunarse”.

El 23 de abril, el dirigente nortepotosino Sebastián Felipe Gabriel minimizó la letalidad del coronavirus al indicar que el virus “no es tan grave para mí, hay muertos (pero) siempre muere la gente. (…) La gente allá no creen en esta enfermedad y están normal en el campo”.

El 9 de mayo, Página Siete reveló también cómo los grupos antivacunas operan en la Feria 16 de Julio de El Alto donde tratan de convencer a la población para que no sea inmunizada.

La leyenda mitológica del “hombre lobo” nació en la Edad Media en Grecia, aunque varios países de Europa tienen sus propias versiones sobre cómo un humano se convierte en animal a la luz de la luna llena.