Loki: 8 detalles que quizá no sabes sobre el personaje y que definirán la nueva serie de Disney+

Disney + ya tiene disponible su tercera serie de Marvel y probablemente sea mejor que sus antecesoras. Se trata de Loki, el nuevo proyecto de Marvel y Disney, que nos presenta una nueva continuidad al UCM desde los acontecimientos de Vengadores – Endgame.

En esta oportunidad, la serie será de un solo protagonista, pues Tom Hiddlestom, regresa una vez más como Loki, para adentrarnos en una nueva aventura.

¿Su punto de partida? El lío sin antecedentes que apodado como Dios del Engaño montó con el espacio-tiempo en Endgame, la última película de la Fase 3 de Marvel. Retomando los acontecimientos donde lo dejó la cinta, en la nueva serie de Disney+ Loki habrá sido capturado por la Agencia de Variación Temporal (AVT), que obligará al siempre travieso pero carismático antihéroe a dar caza a una persona que amenaza a la línea temporal

Además de brindarnos una nueva aventura que promete ofrecer grandes dosis de viajes en el tiempo y mucha acción, Loki nos permitirá conocer más a fondo a un personaje tan complejo como ambiguo, pero que los fans adoran. El antihéroe más querido de Marvel estará acompañado además por toda a una colección de personajes, entre los que destacan el agente Mobius (Owen Wilson), Ravonna Lexus Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) y la cazadora de la agencia Hunter B-15 (Wunmi Mosaku). Habrá más, pero tendrás que descubrirlo por ti mismo a medida que te zambulles en la nueva serie de Disney+.

No obstante, aunque la plataforma de ‘streaming’ y los encargados del proyecto se han mantenido firmes en su estrategia de no revelar demasiado, las últimas semanas han sido un auténtico aluvión de anécdotas y pequeños detalles sobre lo que podemos esperar de la nueva aventura Marvel. A continuación, 8 cosas que ya se han revelado sobre Loki y que definirán la nueva serie de Disney+.

1. Esperar lo inesperado: La clave para soñar con cameos sorpresas.

El guionista principal Michael Waldron no lo ha prometido, pero sus ambiguas palabras nos hacen soñar con que habrá cameos inesperados en los seis episodios de la serie de Disney+. Mientras sus antecesoras, WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier incluían más caras conocidas del UCM que acompañaban a sus protagonistas, el personaje de Tom Hiddleston parte en solitario en Loki.

Así de críptico respondía Waldron cuando Digital Spy le preguntaba sobre los personajes que veríamos aparecer en Loki: «Sin problemas con los derechos o cuestiones legales que lo impidiesen, no había razón para que no pudiésemos probar y perseguirles». Y ante una petición de mayor especificidad añadía que los fanáticos deberían «esperar lo inesperado».

Las declaraciones del guionista rápidamente han sido consideradas como que podemos esperar cameos sorpresa, especialmente de los personajes más relacionados con Loki en la película. ¿Thor? ¿Lady Sif? ¡Ojalá!

2. Más impacto en el UCM que ninguna serie hasta la fecha

Esto lo prometía el mismísimo jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, en recientes declaraciones para Empire Magazine durante la promoción de la serie: «Es tremendamente importante», prometía sobre Loki respecto a su peso en el Universo Cinematográfico de Marvel.

«Quizá tenga un mayor impacto en el que ninguna otra serie hasta ahora»

«Lo que todo el mundo pensó sobre Bruja Escarlata y Visión y que acabó siendo verdad, y luego con Falcon y el Soldado de Invierno, que también lo fue, ahora es mucho más real con Loki», promete Feige.

3. El significado de los cuernos que tanto le gustan

Tom Hiddleston ha adelantado que Loki explica el significado de los característicos cuernos del Dios del Engaño. Aunque a lo largo de las diferentes películas del Universo Cinematográfico de Marvel hemos visto al personaje con diferentes atuendos, los cuernos siempre se han mantenido. Eso sí, sin que sepamos por qué Loki les tiene tanto apego.

Según ha explicado el actor en declaraciones al blog «Murphy’s Multiverse«, los cuernos son un elemento que se ha discutido durante el proceso creativo de la serie y ha sugerido que quizá obtengamos una interesante respuesta al respecto:

«La gente quería saber más sobre los cuernos. Recuerdo eso. Estaba esa pregunta: ¿Cuándo Loki lleva cuernos? ¿Por qué los lleva? ¿Es algo en plan ritual o son una extensión de alguna intención? ¿Es más malo cuando los lleva? Era interesante preguntárselo desde fuera. Y todo se aclarará a tiempo», comentaba Hiddleston.

4. No hay ningún cómic detrás

Si estás interesado en saber si la historia que se narra en la serie de Disney+ está basada en algún cómic de Marvel, la respuesta es que no. No lo está. La directora Kate Herron se lo aseguraba recientemente a Digital Spy, aunque también reconocía que habían encontrado inspiración «aquí y allá» para determinados aspectos específicos.

«La historia de Loki no se ha visto ni leído con anterioridad»

Además, Herron aseguraba que, de hecho, Kevin Feige siempre les animaba a que todo fuera siempre un paso más allá y se saliese de lo habitual. «Él quiere contar la mejor historia y fue de mucha ayuda que estuviese echándole un ojo a todo, porque todo lo desafía».

5. La línea temporal de Loki, explicada

Especialmente interesante en todo lo que tenga que ver con Loki es que la línea temporal es una pieza clave. Después haberse hecho con el teseracto en Vengadores: Endgame y pusiese la realidad patas arriba, el Dios del Engaño estará, en palabras del propio Hiddleston, «bastante confundido e inestable». Arrestado por el agente Michael M. Mobius (Owen Wilson) y amenazado por la Agencia de Variación temporal con contribuir o desparecer, la variante de Loki que veremos en la serie tendrá que ayudar a realizar lo que ha estropeado.

«Este Loki es el Loki que perdió la Batalla de Nueva York e el final de la primera película de Vengadores. Es el Loki de esa película. Llegó a la Tierra, se hizo con el teseracto, fue capturado por S.H.I.E.L.D., encarcelado e interrogado por Nick Furia Viuda Negra, e invitó a un ejército alienígena a atacar la ciudad de Manhattan y para luego ser derrotado por los Vengadores reunidos», resume Hiddleston a Empire para situarnos a todos.

Luego, según recuerda el actor, «es aplastado por Hulk como un muñeco de trapo». «Y ese es este Loki. El que fue detenido y llevado de Stark Tower a Central Park». Como recordarás y también termina resumiendo Hiddleston, en Vengadores: Endgame, se retrocede en el tiempo hasta 2012, y es «ahí cuando un enojado Hulk causa una distracción que permite a Loki poner sus manos en el teseracto, abrir un portal y desaparecer a través del tiempo y el espacio».

«Y el siguiente paso es donde comenzamos»

Pues ya estamos situados. Gracias Tom.

6. Un interés amoroso, pero no como imaginas

No nos vengamos arriba demasiado rápido porque, aunque Loki encontrará tiempo para el amor, no será en el sentido romántico, propiamente dicho. Así lo ha explicado el guionista principal Michael Waldron en declaraciones a Vanity Fair con motivo del estreno de la serie.

«Mobius y Loki, es una de las historias de amor que van a ver en Loki», señalaba el ‘showrunner’, aunque un poco preocupado de que los fans no comprendiesen a qué se refería. Así, cuando el entrevistador le puso como ejemplo la relación entre los personajes de Tom Hanks y Leonardo DiCaprio en la inolvidable Atrápame si puedes, Waldron consideró que había dado en el clavo: «Exactamente eso».

7. Una serie impredecible

Las teorías están aseguradas y, para qué engañarnos, le dan mucha vidilla a todo lo relacionado con el Universo Cinematográfico de Marvel. Pero solo como diversión, puesto que el equipo jura y perjura que la serie es completamente impredecible.

Tanto es así que hasta hay una promo diseñada específicamente para advertirlo:

8. ¿Temporada 2?

Respecto a la pregunta que nos siempre, el futuro de Loki todavía no ha sido decidido. Waldron se ha limitado a confirmar que la primera temporada de la serie pude valerse por sí misma, pero que «el tiempo dirá».

Así dicho, lo cierto es que la puerta queda abierta para más aventuras en solitario del antihéroe más allá de los seis episodios que se estrenarán a lo largo de las próximas semanas.

De momento, el primero de ellos ya está disponible en Disney+.