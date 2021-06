Los ocho puntos clave de la cumbre de Biden y Putin: dónde no están de acuerdo y dónde podrían comprometerse

Las expectativas de un gran avance en la cumbre que se celebrará este miércoles entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, son bajas, mientras que los lazos entre Washington y Moscú son los más tensos en años.

Pero ambos líderes dicen que esperan que la reunión de Ginebra, su primer encuentro en persona desde que Biden se convirtió en presidente, pueda conducir a relaciones estables y predecibles a pesar de que siguen en desacuerdo sobre todo, desde Ucrania hasta Siria.

Entre los desacuerdos, hay algunos temas en los que podrían hacer un progreso modesto.

CIBERSECUESTRO DE DATOS

Los ataques de ransomware (secuestro de datos) por parte de delincuentes presuntamente vinculados a Rusia que tuvieron como objetivo dos veces a la infraestructura estadounidense crítica, son una preocupación para los Estados Unidos.

El FBI no reveló ninguna evidencia que demuestre la participación del gobierno ruso en los ataques contra el transportador de combustible estadounidense Colonial Pipeline Co y la empacadora de carne JBS SA de Brasil. Putin declaró que la idea de que Rusia sea responsable es absurda.

Pero Biden tiene la intención de plantear el problema y sugirió que quiere que las autoridades rusas tomen medidas enérgicas contra esos ciberdelincuentes. Putin dijo que Moscú estaría dispuesto a entregar a los sospechosos si se llega a algún acuerdo en ambos sentidos.

También es probable que Biden plantee las preocupaciones de Estados Unidos sobre la intromisión cibernética rusa en la política estadounidense, algo que Moscú, que está presionando por un pacto de no interferencia cibernética, niega.

DERECHOS HUMANOS, NAVALNY

Biden dijo que su administración dará prioridad a la promoción global de los derechos humanos y la democracia y no rehuirá advertir a los países sobre sus registros.

Washington criticó fuertemente a Moscú por su tratamiento y el supuesto envenenamiento de Navalny. El Gobierno argumentó que debería ser liberado.

El Kremlin, el cual niega el envenenamiento, expresó que la política rusa es un asunto interno y Washington debería mantenerse al margen. Además, declaró que no aceptará sermones de un país que considera tiene muchos problemas propios en cuanto a derechos humanos.

ARMAS NUCLEARES

Las dos potencias nucleares más grandes del mundo están interesadas en hablar sobre el control de armas para garantizar relaciones estables entre sus ejércitos.

En febrero, prorrogaron por cinco años el tratado New START, que limita el número de ojivas nucleares estratégicas, misiles y bombarderos que cada uno puede desplegar.

Moscú está interesado en una extensión más larga que incluiría sistemas más nuevos.

Después de la desaparición en 2019 del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, Rusia también pretende llegar a un acuerdo en el que ninguna de las partes despliegue ciertos misiles terrestres en Europa.

UCRANIA

Estados Unidos es el aliado más poderoso de Ucrania desde la anexión de Crimea por Rusia en 2014, una medida que llevó los lazos de Moscú con Occidente a mínimos desde el fin de la Guerra Fría.

Una acumulación de fuerzas rusas en Crimea y cerca de las fronteras de Ucrania a principios de este año preocupó a Washington, que quiere que Rusia devuelva Crimea a Kiev para recuperar el control de una franja del este de Ucrania controlada por separatistas respaldados por Rusia.

Los líderes de la OTAN reiteraron este lunes la decisión de 2008 de que Ucrania podría unirse algún día, pero Biden dijo que Kiev tendría que erradicar la corrupción y cumplir con otros criterios primero.

Putin había dejado en claro que Ucrania es una “línea roja” y que quiere que Washington se mantenga alejado. Se resistió a la idea de que Ucrania sea miembro de la OTAN, dijo que Crimea es rusa y le dijo a Kiev que necesita hablar con los separatistas en el este de Ucrania si quiere recuperar el territorio de alguna forma.

EMBAJADORES, SERVICIOS CONSULARES

El estado de las misiones extranjeras es un área en la que ambas partes creen que puede haber margen para el progreso.

Rusia repatrió a Anatoly Antonov, su embajador en Washington, en marzo después de que Biden dijera que creía que Putin era un “asesino”, mientras que John Sullivan, el embajador de Estados Unidos en Moscú, regresó a Washington para consultas en abril.

Un acuerdo para que ambos diplomáticos regresen a sus puestos enviaría una señal de que se lograron algunos avances.

También puede haber espacio para una mini oferta en visas y personal de la embajada.

Rusia, en respuesta a las sanciones de Estados Unidos, impuso límites a la cantidad de personal local que puede emplear la embajada de Estados Unidos, lo que obligó a Washington a recortar los servicios consulares.

También se retiró de un acuerdo que alivió las restricciones a los diplomáticos que viajan por los países del otro.

PRESOS

Rusia tiene detenido al ex marine estadounidense Paul Whelan por espionaje, y a Trevor Reed, otro ex marine estadounidense, por un presunto asalto a un oficial de policía. Ambos niegan haber actuado mal.

Sus familias presionaron por su liberación antes de la cumbre.

Cuando se le preguntó si consideraría un intercambio de prisioneros, Putin dijo a NBC News: “Sí, sí, por supuesto”.

El abogado ruso de Whelan sugirió anteriormente que Moscú estaría interesado en un acuerdo que llevara a casa al traficante de armas Viktor Bout, así como a Konstantin Yaroshenko, un piloto condenado por conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos.

BIELORRUSIA

El Kremlin dijo que espera que Putin y Biden hablen de Bielorrusia, un aliado cercano de Rusia que se hundió en la crisis el año pasado cuando estallaron protestas callejeras por lo que los manifestantes dijeron que era una elección presidencial amañada.

Presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

Press service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS/File Photo