Luis Polasek: “Bolivia necesita una normativa de e-commerce”

Fuente: Muro de Oscar Ortiz

En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, se conversó sobre las principales características, desarrollo y estado del e-commerce en Bolivia con Luis Polasek, especialista en comercio electrónico, startups y negocios digitales.

Polasek realizó estudios de ingeniería de la computación en la Universidad de la Concordia en Canadá, trabajó para la firma internacional Eriksson y desarrolló su experiencia en los principales centros de comercio electrónico del mundo, como Estocolmo, Tokio, Londres y Zurich.

“Todo el mundo piensa que e-commerce es tener una página web o de Facebook, pero eso es sólo una herramienta. El comercio electrónico conlleva mucho más, como la compra-venta, hacer paquetes, los pedidos, el pago y la entrega, donde todo se hace digitalmente. Sólo con la página se puede iniciar la transacción pero no se cierra el ciclo. El e-commerce incluye diferentes procesos para hacer el ciclo completo”, detalló.

Polasek contó que volvió a Bolivia en el año 2009 “con la meta de que existiera el comercio electrónico”, lanzando diversos proyectos que se adelantaron a realidades actuales, como sitios dedicados a los pedidos a restaurantes y reservas de hoteles, billeteras electrónicas, compra digital de tickets para espectáculos públicos y el exitoso Grupones.com.bo, donde se publicaba una oferta al día y que llegó a tener más de 300.000 usuarios.

“En Bolivia no despega tanto el e-commerce porque no hay confianza. Somos el único país de América Latina que no tiene una cámara de comercio electrónico, que recién está en formación”, señaló.

El experto opinó que es necesario desarrollar una normativa que dé garantías a este campo, con leyes de comercio electrónico, transferencia electrónica y atención al cliente en medios digitales.

“La pandemia ha acelerado procesos y muchas personas que no creían en el e-commerce ahora ven que ya es una realidad, que ha llegado y se va a quedar. El que no se transforma digitalmente va a dejar de existir”, remarcó.

Recientemente, Polasek ha estado desarrollando una plataforma de comercio electrónico para la compra-venta de vehículos (Autos.com.bo) y prepara el próximo lanzamiento de Gober, “la primera super app en Bolivia y una de las primeras en América Latina”.

Gober hará delivery en más de 30 servicios, desde servicio doméstico hasta electricistas, en una sola app, “mejorando la calidad de vida de las personas al ahorrarles tiempo y dinero”, para lo cual ya se cuenta con datos previos de casi un millón y medio de usuarios de Internet.

En el cierre, Oscar Ortiz valoró el esfuerzo de emprendedores como Polasek, que vienen “empujando desde hace varios años la digitalización”. Destacó que “el comercio electrónico puede acercar a muchos emprendedores a hacer realidad sus proyectos, generando riqueza para quienes los rodean y ayudando a la sociedad en su conjunto”.