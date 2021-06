Luto en el mundo animalista tras el deceso de Ferchy Kushner

El activista por los animales, Ferchy Kushner, falleció hoy tras estar en terapia intensiva varios días a causa del Covid-19. Durante los últimos seis años, Kushner ayudó a más de 2 mil canes en situación de calle y maltrato en la ciudad de La Paz.

“Lamento la partida de Ferchy Kushner, que no pudo vencer la batalla contra el coronavirus. Ferchy dio su vida por las mascotas y nos dejó un mundo mejor. Paz en su tumba”, escribió el alcalde de La Paz, Iván Arias.

Kushner, poco antes de ingresar a terapia intensiva, escribió en su muro de Facebook sobre el recorrido de su voluntario, el desafío que tienen las autoridades, y agradeció a las empresas y personas que lo apoyan a alimentar al millar de canes que lo esperan cada día.

“No ha sido fácil: no he dejado de salir de casa a buscar alimento y dar de comer a mis “hijos” ni un solo día, pero lo he hecho con todas mis ganas y amor por esos seres que cada noche esperan por mí para comer y prodigarme su agradecimiento y cariño”, escribió Kushner en esa oportunidad.

Recuerdan legado

Diferentes instituciones y personas se adhieren al dolor del deceso de Ferchy Kushner, su labor y cariño por los animales trascendió a diferentes ámbitos.