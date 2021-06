Madre que atacó a sus hijas gemelas: «Maldito desgraciado, me voy a matar, lo único que sabes es de plata»

El esposo de la mujer que atacó a sus hijas gemelas, reveló que Griselda Salvatierra llamó a una persona desconocida para maldecirlo por el crimen que acababa de cometer.



Fuente: Red Uno

Surgen nuevas revelaciones. Miguel Hurtado, esposo de la mujer que agredió a sus hijas gemelas y mató a una de ellas, dio nuevos detalles de lo sucedido aquella noche sangrienta suscitada en su domicilio la noche del sábado 5 de junio, en el barrio Carlos Laborde del octavo anillo de la avenida Santos Dumont.

En entrevista exclusiva con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de la Red Uno de Bolivia la noche del miércoles, el padre informó que visitó a su hija en el hospital Japonés, pues aún se encuentra en recuperación tras las heridas que le ocasionó su progenitora con un arma blanca.

Según cuenta el padre, la menor le contó que aquella noche trágica, minutos después que su hermana falleció por el ataque, le suplicó por su vida a su mamá Griselda Salvatierra. En ese momento la madre tomó su celular y llamó a una persona desconocida a quién le dice:

«Maldito desgraciado, hijo de pu…, me fregaste mi vida, por tu culpa hice lo que hice, me voy a matar, porque lo único que sabes es plata, plata y plata. Morite desgraciado», eso me confiesa mi hija, indica el padre de las gemelas.

Para Miguel Hurtado, aquella persona desconocida extorsionaba a su pareja mediante llamada, por ello, pidió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que investigue el origen de la llamada que tuvo Griselda con aquel individuo.

«Está en el celular de ella, ahí la Felcc tiene que investigar (…) esto viene de hace rato, mi hija me dice que no me quería decir porque tenía miedo que yo discuta con su mamá. Mi hija me dice que su mamá tiene varias llamadas y audios de esa persona», afirmó el progenitor durante la entrevista.

«Ese tipo la viene acosando hace tiempo (…) yo no conozco de alguna deuda», indicó Miguel.

El padre agregó que un hombre, que vive en Cochabamba, le ofreció un negocio a su esposa, pero que nunca llegó a concretarse. «Ella me contó de ese negocio, me decía que necesitaba capital para iniciar ese negocio, nosotros teníamos una camioneta para vender porque ese hombre necesitaba plata», indicó.

Miguel expresó su sorpresa por la actitud de su esposa, ya que en estos 35 años que llevan juntos, ella (Griselda Salvatierra) nunca actuó así, por lo que no entiende qué fue lo que pasó.