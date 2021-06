Magisterio plantea ampliar descanso para completar vacunación a docentes

Fuente: Unitel

Pablo Cambará

Para este lunes 14 de junio está contemplado el regreso a clases en Bolivia; desde el Magisterio Urbano cruceño se pide al Gobierno nacional ampliar este receso, por una semana más, debido a que no se ha cumplido con el objetivo inicial de inmunizar frente al Covid-19 a la mayoría de los docentes.

De acuerdo a Osmar Cabrera, representante de la Federación Departamental, se tiene un reporte que entre el 25% y 30%, de los 16.000 maestros en Santa Cruz, han recibido la vacuna, una cifra lejana al 90% que se tenía contemplado tener hasta este fecha.

«En Santa Cruz estamos llegando al pico más alto, no hay el tema de las condiciones. Hemos solicitado una semana para que se amplíe el receso y continuar con la vacunación de los colegas maestros», dijo Cabrera a Unitel.​​

El Magisterio Urbano cruceño tiene cifras de que a lo largo de la pandemia han fallecido 200 profesores y se tiene actualmente 60 maestros internados en terapias intensivas y intermedias.​

«No vamos a volver a clases presenciales y semipresenciales sino están dadas las condiciones. No vamos a poner en riesgo la vida de los docentes y estudiantes. No hay condiciones tanto de bioseguridad», anunció el representante de los maestros, en respuesta a una eventual negativa a su pedido de prolongar el receso pedagógico.

Ingreso de un frente frío

Para la siguiente semana se tiene previsto el ingreso de un frente frío en Santa Cruz, según reporte meteorológico lo que supone un mayor riesgo de contraer enfermedades relacionadas a las bajas temperaturas siendo esto, un motivo más indicó Cabrera, para ampliar el receso pedagógico.