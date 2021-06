Hace más de un año te escribí una crónica, y la escribí enojau.

Sí, estaba molesto.

Te explico:

La selección de Brasil se toma una foto y te invita a sumarte a ella, jugás futbol tenis con Arthur Melo, tu amigazo es David Luis y otros notables. Fuiste goleador de la Libertadores, cadenas televisivas de Brasil te hacen homenajes, te ofrecieron jugar con la canarinha, pero elegiste la verde. La prensa internacional, exfutbolistas y técnicos mundialmente respetables aplauden tu rendimiento en la cancha.

Pero a vos…

Algunos hinchas bolivianos escribían en las redes: «Tronco», «Amargo», «Fuera el Martins», etc…

Vos sabés…

En esa la clásica costumbre boliviana de la no valoración al boliviano, pero si exaltación a lo extranjero.

Eso me enojó cuando te escribí, me parecía inconcebible que se refieran de ese modo, pero bueno, ¡somos tan raros los bolivianos!

Pero…

Hace exactamente un año te vi en la entrevista, después del partido con los pilas.

Escuché tu voz quebrada y las lágrimas que te salíeron cuando te mencionaron el récord de goleador histórico de la selección boliviana.

¿Y sabes qué?

Al verte me sentí orgulloso de ser boliviano, algo que muy pocas veces siento.

Por eso…

Millones de gracias y mil disculpas Marcelo, me permito pedirte disculpas por ese pensar tan boliviano que no valora lo poco bueno que tenemos.

…Aún no vi los comentarios sobre el partido con Venezuela donde fuiste la figura, pero sé que no faltará el upa que diga…

«Sí, bien el Martíns, pero…»

El estúpido y famoso «pero», antesala de la crítica despiadada.

…Entonces me enojaré de nuevo

¡Gracias otra vez!

EL ESCRIBIDOR