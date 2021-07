¿Martins a Bolívar? «No me llegó propuesta», dice el delantero

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejia / La Paz

Bolívar no le hizo llegar ninguna propuesta oficial a Marcelo Martins, según el jugador, quien habló antes de viajar a Belo Horizonte.

«Bolívar tiene un peso grande en Bolivia ya que siempre juega copas Libertadores y es competitivo; pero no tengo nada cerrado, no me llegó propuestas de ese club», aseguró Martins en conversación con el periodista Ramiro Sánchez de El Panamericano Deportivo.

A Martins se le insistió sobre otras opciones para salir del Cruzeiro y admitió que los últimos encuentros que tuvo en las eliminatorias le abrieron el mercado de varios clubes europeos y de nuestro continente.

«Tuve muchas propuestas de trabajo para cambiar de equipo, no me gusta decir los nombres de los clubes, pero si hubo propuestas de Europa y Sudamérica. Mi empresario lo está analizando bien, vamos a ver qué es lo mejor para nosotros y el Cruzeiro, yo soy Cruzeiro cien por cien y me vine a este club porque lo quiero», subrayó en alusión al contrato que aún lo liga a la entidad brasileña.

Finalmente comento que aguarda recuperarse totalmente del contagio de la Covid para estar en la plenitud de sus condiciones para fecha triple que tendrá las eliminatorias en septiembre próximo.

«Personalmente no tomo como una presión el ser goleador de las eliminatorias, es más bien una confianza para contribuir al grupo y clasificar al Mundial».