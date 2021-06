Martins reclama por contagios y se arriesga a ser suspendido

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

“Si se muere una persona, ¿qué harán ustedes? Lo que les importa solamente es el dinero, ¿la vida del jugador no vale nada?”, cuestionó Marcelo Martins a la Conmebol. El delantero publicó su protesta al mediodía de ayer, en su cuenta de Instagram. Cinco horas después se conoció que la Confederación Sudamericana de Fútbol abrió un proceso contra el Matador, quien corre el riesgo de ser suspendido por tres meses.

Martins es investigado por presunta infracción al “comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole”. El futbolista, que responsabilizó al ente por los contagios de coronavirus en la Copa América de Brasil, tiene hasta mañana para presentar sus alegatos.

Por su publicación, el delantero histórico de la Selección puede ser sancionado según el artículo 7 del Código Disciplinario de la Conmebol.

“a) suspensión por un número concreto de partidos o por un periodo de tiempo determinado, que no podrá exceder de los veinticuatro (24) partidos o los veinticuatro (24) meses”, dice uno de los incisos. En otro punto se establece que “las multas a personas físicas nunca serán inferiores a dólares americanos cien ($us 100) ni superiores a dólares americanos cincuenta mil ($us 50.000)”.

En la Copa América de 2019, Lionel Messi fue sancionado por acusar de corrupción a la Conmebol luego del partido por el tercer puesto entre Argentina y Chile.

“No tenemos que ser parte de esta corrupción y de la falta de respeto que se nos hizo durante toda esta copa”, dijo Messi.

Por ese dicho, la Conmebol suspendió por tres meses al astro, además de recibir una sanción económica de 50.000 dólares.

El fin de semana, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó que tres jugadores y un miembro del cuerpo técnico de la Selección tienen Covid-19, pero no reveló los nombres. Martins quedó fuera del debut de Bolivia ante Paraguay, el lunes en Goiânia.

Martins-dependiente

La Selección se volvió Martins-dependiente. Su ausencia en el encuentro que Bolivia perdió frente a Paraguay (1-3) fue más que notoria por el nulo poder ofensivo que tuvo el equipo frente a los paraguayos.

Si bien es cierto que cuando la Verde juega de visitante la táctica preferida parece ser “sólo defenderse”, con el actual goleador de las eliminatorias, el combinado boliviano tiene más presencia, algo que no sucedió el lunes con Gilbert Álvarez y el debutante Jaume Cuéllar.

Desde que comenzó el camino rumbo al Mundial de Catar 2022, Bolivia ha disputado nueve encuentros internacionales: seis por las clasificatorias, dos amistosos y un juego por la actual Copa América. En todos esos encuentros ha convertido 12 goles, Martins anotó siete y otros cinco jugadores marcaron a un gol. El máximo artillero de la Verde tiene el 60% de los goles convertidos, mientras que los jugadores Juan Carlos Arce, Boris Céspedes, Rodrigo Ramallo, Diego Bejarano y Erwin Saavedra se reparten el restante 40%.

Martins venía de una racha de cuatro partidos consecutivos en los que había marcado goles importantes para la Selección y en su cuenta personal le permitió superar al goleador histórico que tenía el seleccionado boliviano, Joaquín Botero.

Gilbert, el único de área

Para la actual versión de la Copa América, el técnico César Farías llamó a seis delanteros, de los que sólo Martins y Alvarez son de área. Para el partido del próximo viernes frente a Chile, el goleador del Cruzeiro de Brasil será nuevamente ausencia ya que se encuentra en cuarentena por haber dado positivo a la covid-19.

Con este panorama, a César Farías sólo le queda la alternativa de seguir apostando frente a los trasandinos por el jugador de Wilstrermann, pese a que el delantero se encuentra con la pólvora mojada en el seleccionado ya que su último gol con la casaca nacional se remonta al 15 de octubre de 2019, cuando Bolivia le ganó a Haiti por 3-1, en juego que se disputó en Santa Cruz de la Sierra.

La ausencia de Martins en la actual Copa América aún depende de que de negativo en el próximo estudio que le realizarán este viernes en Goiania, donde se encuentra aislado junto a sus compañeros Luis Haquín y Henry Vaca.

El mejor panorama para el delantero es que pueda reaparecer el jueves 24 de junio cuando la Verde se enfrente a Uruguay, siempre y cuando de negativo a los estudios que se le realizarán. Entretanto a Farías le queda pocas opciones para poder reemplazar al máximo referente que tiene el seleccionado.

El viernes, Farías deberá buscar la dupla de atacantes con la que intentará hacer daño a Chile, aunque sin Martins la situación se le pone complicada por las pocas opciones que tiene para reemplazar a su goleador.