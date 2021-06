Más de 3.000 médicos y salubristas trabajan sin sueldo desde hace 5 meses

Fuente: paginasiete.bo

Verónica Zapana S. / La Paz

En el país, más de 3.000 médicos y salubristas del sistema público continúan trabajando sin cobrar sueldo desde hace cinco meses. El Gobierno aseguró que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) se encargará de cancelar los salarios en los siguientes días.

“Son más de 3.600 contratos de todo el país que entraron en teoría a (trabajar en) la tercera ola. Ingresaron y cobraron enero, pero febrero, marzo, abril, mayo y ahora ya estamos a medio mes de junio, y hasta ahora no recibieron sus sueldos”, dijo el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz, Fernando Romero.

El dirigente aseguró que todos esos médicos que fueron contratados por la Aisem están trabajando gratis porque el contrato que tenían ya concluyó, pero ellos siguen atendiendo a los pacientes en los hospitales. “Sin seguro de vida ni nada. Si se enferman, no cuentan con un establecimiento de salud que los reciba”, explicó el profesional.

Ante esta situación, el Sirmes de La Paz se declaró en emergencia. Sus pares de Santa Cruz también están en la misma situación porque más de 300 profesionales y trabajadores de salud aún no perciben salario, según los representantes del sector.

“Estos médicos están trabajando en varios hospitales. En el Oncológico están 48 profesionales; en la Maternidad, 38; en el Hospital San Juan de Dios, 138; y en el Hospital Japonés, 162”, dijo a Página Siete el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui.

Según el representante del sector médico en Santa Cruz, esta emergencia provocó hace unos días protestas del sector para exigir la renovación de sus contratos y la cancelación de sus sueldos. “¿Quién puede vivir tanto tiempo sin sueldo? Todos tienen familia, hijos a quienes alimentar”, agregó.

Anzoátegui indicó que todos estos salubristas y profesionales ya concluyeron sus contratos de tres meses, pero siguen en sus puestos atendiendo a pacientes y no saben si recibirán un salario al respecto. Agregó que pese a eso, el personal de salud está exponiendo su vida, ya que está en contacto con el virus en primera línea.

En La Paz, el personal de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital de Clínicas que también fue contratado por la Aisem, no tiene ese problema porque la responsable del área es la encargada de realizar el trámite.

La viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, indicó que los hospitales no presentaron los descargos correspondientes. “Han enviado los informes de enero, pero no de febrero y marzo. No llegó y si llegó fue sólo informe”, dijo. Aseguró que al ser financiado con crédito externo, se debe cumplir con algunas normas. Añadió que los informes son sometidos a auditorías internas y externas. “Ya que algunos dejaron de trabajar, necesitamos verificar que hayan estado presentes en el hospital”, dijo y agregó que es el responsable de recursos humanos o el jefe de servicio el que se encarga de elaborar los informes.

Hidalgo sostuvo que la Aisem se encargará de regularizar el pago en los siguientes días.

No es el único pedido del sector de salud. Los representantes exigieron el pago de la indemnización a los familiares de médicos y salubristas que fallecieron por la Covid-19.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, dijo que debido a la alta exposición al virus, durante esta tercera ola más de 50 médicos fallecieron por la enfermedad. “La mayoría se infectó en Cochabamba”, añadió.

Larrea aseguró que en las tres pandemias suman más de 300 médicos que fallecieron por coronavirus y que, lastimosamente, ninguna de las familias dolientes pudieron cobrar la indemnización.

Según el representante, las familias se ven obligadas a peregrinar para conseguir ese beneficio, ya que muchos lograron préstamos para cubrir deudas de los gastos de internación y fármacos de sus seres queridos que perdieron la batalla de la Covid-19.

Romero, representante del Sirmes, dijo que entre médicos, enfermeras y personal de laboratorio, ya suman 1.000 personas que fallecieron en primera línea en toda la pandemia.

Anzoátegui sostuvo que muchas familias de los médicos fallecidos sufren carencias y por eso, el sector habilitó una cuenta para recolectar aportes de otros colegas y así ayudar los dolientes, en especial los niños que quedaron sin papá o mamá.

En El Alto, trabajadores de salud protestaron ayer en rechazo a los despidos injustificados de la Gobernación. “En tiempos de pandemia no tendría que ser afectado ningún funcionario”, dijo uno de ellos. Aseguró que son siete trabajadores despedidos y anunció que si no son recontratados, seguirán con una huelga de hambre.

Romero indicó que al menos 100 médicos fueron despedidos por temas políticos pese a tener un ítem. Dijo que solicitan también el pago de la categoría y escalafón desde 2019. “Se ha suspendido”, precisó y anunció que por eso, el sector realizará hoy, por dos horas, un paro de brazos caídos.