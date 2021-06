Masiva asistencia para vacunarse este sábado en Santa Cruz; autoridades están satisfechas

Este fue el primer sábado en la que autoridades de salud habilitaron dos puntos de vacunación en Santa Cruz. La población respondió y asistió a inmunizarse, calificando de acertada la decisión de ampliar a los fines de semana ya que la mayoría indica que no asiste de lunes a viernes por tema laboral.

Los puntos habilitados esta jornada fueron la Universidad de Aquino Bolivia (Udabol) y la Escuela Militar de Ingeniería (EMI). En ambos lugares hubo largas filas de personas mayores de 30 años, no hubo quejas porque la fila avanzaba rápido.

“Es momento de vacunarse, aprovechando que no hay trabajo. Por tema laboral no pude venir antes. Invitar a todos que venga por aquí porque está fácil, no es complicado”, dijo un hombre, que hizo la fila para inmunizarse.

El gerente de la Red Centro, Gabriel Suárez, calificó como “satisfactoria” esta jornada por la gran cantidad de personas que llegaron a los puntos de inmunización masiva.