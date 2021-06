“Me voy orgulloso, es la Bolivia que queremos”, declaró Carlos Lampe tras la derrota contra Chile

Bolivia perdió por 1-0 frente a Chile la tarde de este viernes en partido disputado en el estadio Arena Pantanal en Cuiabá y la organización de la Copa América destacó al arquero boliviano Carlos Emilio Lampe, que tuvo un par de tapadas claves evitando que el resultado no sea más abultado.

A pesar del primer tanto, Chile se volcó buscando ampliar el resultado a su favor pero Lampe destacó, primero le sacó una pelota a Meneses que se metía en el ángulo (16’), tres minutos después a los 19, le sacó un remate a Pulgar.

“Si bien no conseguimos el resultado que era al menos empatar, tuvimos muchas chances mostramos otra cara. Me voy orgulloso, esta es la Bolivia que queremos, que no tenga miedo de jugar a la pelota que busque el pase. Contando los últimos partidos, este fue en el que más crecimiento como grupo como selección hemos mostrado. Una lástima el resultado pero es lo que quiero ver en mi selección”, declaró Lampe tras el partido.

Carlos Emilio no fue parte en la derrota contra Paraguay (3-1) y con el partido de ahora, demostrando un buen nivel. El portero quedará custodiando el arco frente a Uruguay, encuentro que se jugará el jueves 24 de junio a las 17:00.