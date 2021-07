Médico vacunado con Sputnik afirma que es segura y pide esperar la segunda dosis con paciencia

Fuente: Asuntos Centrales

Santa Cruz.- El subdirector de la Caja Petrolera de Salud (CPS), Luis Pablo Jauregui, explicó que la vacuna Sputnik V es confiable y segura, porque él mismo recibió las dos dosis por ser personal de salud y continuó trabajando sin contagiarse con el virus. En contacto con Asuntos Centrales, el profesional en salud pidió a la población a no entrar en pánico por los rumores sobre la efectividad de la vacuna y esperar con paciencia la llegada de las segundas dosis.

“Yo soy el ejemplo fidedigno de lo que es vacunarse con Sputnik V, yo me vacuné con Sputnik, he sido uno de los primeros en recibir la vacuna a finales de enero. Recibí las dos dosis porque estaba en primera línea y hasta el día de hoy no me enfermé. Y en esta última ola he estado muy expuesto porque recibimos muchos pacientes con coronavirus y no desarrollé la enfermedad. Personalmente puedo decir que Sputnik es bastante confiable”, expresó.

Sobre el retraso en la llegada de las segundas dosis de la vacuna Sputnik V y las dudas sobre su efectividad, Jauregui indicó: “Ante todo yo creo que no hay que entrar en desesperación. Evidentemente el hecho de que estemos con cierta incertidumbre por la segunda dosis, genera inquietud. Pero no debemos olvidarnos de que el hecho de haber recibido ya la primera dosis ya da cierta inmunidad, existe cierta protección, obviamente hay que ver qué se hará para dar una inmunidad alta”.

Consultado sobre la posibilidad de combinar las vacunas, el médico dijo que se analiza en base a estudios y experiencias en otros países, sobre todo en Europa. “La posibilidad de combinar ya se había hablado utilizando otro tipo de fórmula con respecto al algunas marcas, Sputnik no entró en el debate, pero se está analizando, de que se pueda utilizar como refuerzo o complemento algún otro tipo de vacuna. Hay que tener paciencia de la llegada de las segundas dosis, sino con certeza se buscará la solución pertinente”, recomendó.