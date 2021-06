Médicos: Los de 30 y 40 son los que mueren más en la tercera ola

Verónica Zapana S. / La Paz

En la tercera ola, según los reportes de médicos que atienden unidades de terapia intensiva, los jóvenes adultos de 30 y 40 años de edad son los que mueren más porque muchos no se atienden a tiempo. Los profesionales de salud piden a la población que ante cualquier síntoma acuda al hospital más cercano.

“La cantidad de pacientes menores de 40 años se ha ido incrementando paulatinamente. Ahora -según aproximaciones- sólo el 30% de los internados en terapia intensiva son adultos mayores de 60 años, el resto (el 70%) son jóvenes adultos y por eso son los que ahora están falleciendo”, dijo a Página Siete el vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva filial La Paz, Patricio Gutiérrez.

El especialista comparó la primera y la segunda ola. “(En ambas) era muy, pero muy excepcional que un paciente de menos de 40 años se enferme y termine en terapia intensiva. Los pacientes que llegaban a esa sala tenían diabetes, hipertensión o algún tipo de malformación o enfermedad de base previa con lupus”, sostuvo.

Gutiérrez dijo que por eso -ahora- la probabilidad de que fallezca la población joven “supera al 50%”. Según el especialista, ser un paciente joven no es “garantía para vencer al coronavirus”.

El Ministerio de Salud indicó que los próximos días presentará datos respecto a las edades y los decesos de Covid-19.

El exjefe de la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud Virgilio Prieto explicó que la incursión de nuevas variantes del Sars- Cov-2 provocó algunos cambios en la transmisibilidad del virus. “Ahora hay más gente joven que se enferma y, por supuesto, la letalidad ya afecta a esta población”, sostuvo.

“Ya no hay una diferencia entre los adultos mayores y los adultos jóvenes. Siguen falleciendo adultos mayores, pero se ha incrementado el número de decesos entre las personas de 30 a 50 años”, indicó Prieto. “Aunque entre los jóvenes siguen falleciendo más varones que mujeres, la diferencia ya no es tanto como en la primera ola”, agregó.

El neumólogo y presidente del Comité Operativo de Emergencias (COE) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Roger Carvajal, dijo que el incremento de afectados y decesos en más jóvenes se debe a tres razones: la primera se refiere a la presencia de las nuevas variantes de Covid en el país, la segunda es por la sobreexposición al coronavirus y la tercera es la alta transmisibilidad del virus. “Todo eso es producto de la indisciplina de la población”, añadió.

Según Gutiérrez, en esta nueva ola los infectados ya no tienen comorbilidad como antes. “Ahora tenemos pacientes jóvenes que no tienen ninguna enfermedad o algunos sólo presentan sobrepeso u obesidad como factor de riesgo, pero no son hipertensos ni diabéticos como en las dos primeras olas”, sostuvo. Agregó que en la actualidad, en esta tercera ola, existen dos grupos de este tipo de pacientes. “Unos que están muy graves, acuden rápido al hospital y se internan a terapia intensiva, después de unos días se salvan. Los otros se tratan en sus casas con diferentes fármacos de uso intrahospitalario y llegan demasiado tarde a los centros”, dijo.

El especialista indicó que los del primer grupo logran superar en dos semanas la enfermedad y salen de terapia intensiva. Los que están en el segundo grupo son los que llegan a términos fatales. “Eso sucede porque en casa usan diferentes antibióticos, incluso los más fuertes. Luego llegan mal al hospital y ya no hay que ponerles porque desarrollaron bacterias multirresistentes y por eso los pacientes van muriendo”, sostuvo.

El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, dijo a Página Siete que las medidas que se realizan en el país son las más viables, ya que el ciclo de la pandemia es diferente en cada departamento. “No todos están en el pico de la pandemia”, aseguró.

“Algunos departamentos, como Beni y Pando, ya llegaron al pico y ahora están en desescalada. En Cochabamba y Oruro la subida está muy complicada, pero en otros departamentos, como Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, La Paz, la situación es crítica. Y en Potosí, los casos van en aumento”, explicó Armijo.

Piden cumplir las medidas de bioseguridad