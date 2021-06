Mesa dice que 2 leyes aprobadas por el MAS dan legalidad a Añez

Fuente: paginasiete.bo

Pablo Peralta M. / La Paz

Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), acusó al expresidente Evo Morales de organizar en 2019 un plan para interrumpir la línea de sucesión constitucional. El líder de la alianza naranja sostuvo que en su momento su persona apoyó la recomposición de la línea de sucesión constitucional, que -sostuvo- Morales trató de destruir para encaminar al país a una “guerra interna”.

El también expresidente agregó que las leyes 1266 y 1270, sancionadas en el Legislativo en el que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tenía dos tercios, causan estado y reconocen la legalidad constitucional del gobierno de Jeanine Añez y su origen. Por lo que dijo que el caso “golpe de Estado” está armado por órdenes de Morales.

“Quien huyó de Bolivia después de renunciar a la Presidencia, quien organizó un plan para interrumpir la línea de sucesión constitucional y generar caos y enfrentamiento civil entre compatriotas, quien instruyó a sus militantes que bloquearan y desabastecieran nuestras principales ciudades, habla hoy con total desvergüenza de golpe y de golpistas”, declaró Mesa ayer en una rueda de prensa.

El expresidente y líder de CC se pronunció un día después de que el Ministerio Público lo citara a declarar hoy, a las 8:15, en el caso de supuesto “golpe”.

La Fiscalía realizó esa acción luego de la declaración que dio Añez el 8 de junio, en la que, basada en el libro La revolución de las pititas, indicó que en la reunión que tuvieron CC y el MAS, el 10 de noviembre de 2019, llamaron a Mesa para consultarle sobre si aceptaría que Adriana Salvatierra asuma la Presidencia. “El señor (Antonio) Quiroga llama a Carlos Mesa por teléfono para consultarle y éste le responde que la ciudadanía no aceptaría esa sucesión (porque) las protestas continuarían”, señaló Añez en su declaración.

Ayer, Mesa dijo que Añez “leyó el texto de un libro”, y observó que el Fiscal no le haya cuestionado que le estaba interrogando sobre lo que le consta, sobre de lo que fue testigo o protagonista. “Es una aberración jurídica. Dónde se ha visto que tú vas como testigo o como imputado y lees un libro de acontecimientos en los que no estabas. Como todos saben, la señora Añez, el día 10 de noviembre, estaba en Trinidad. ¿Cómo puede ella testificar algo en lo que no participó?”, afirmó.

El líder de CC lamentó que la Fiscalía dé mayor credibilidad a las páginas de un libro, que a dos leyes: la Ley 1266, que anuló las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019, y la Ley 1270 que amplió el mandato de Añez.

“Ambas leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa controlada por el MAS, el 24 de noviembre de 2019 y el 20 de enero de 2020, causan estado y reconocen la plena legitimidad y legalidad constitucional del gobierno de Jeanine Añez y de su origen”, aseguró Mesa.

El exmandatario expresó que por órdenes de Morales, “órdenes que acepta Luis Arce”, el Ministerio Público y el Órgano Judicial “han armado de la forma más chapucera” el caso denominado “golpe de Estado”.

Mesa confirmó que hoy asistirá al Ministerio Público, pero sostuvo: “No voy a dar explicaciones, porque no creo que deba dar explicaciones quien ha hecho lo correcto, porque creo que este juicio es una patraña, una tramoya, en virtud de los intereses específicos de un hombre enfermo de poder llamado Evo Morales”.

Desde el MAS, el jefe de bancada del Senado, Luis Flores, sostuvo que Mesa “interpreta las normas y las leyes como le parecen”, y que “quien debe interpretar las leyes son los diferentes poderes”. Por ello, anunció la presentación de dos recursos de inconstitucionalidad.

“El señor Mesa manifiesta y sigue defendiendo la supuesta constitucionalidad de la presidencia de Añez, pero el señor Mesa no es miembro del Tribunal Constitucional. Él no interpreta la CPE, él está arrogándose un cargo que no lo tiene”, afirmó Flores.

En 2019, Mesa dijo: “Nadie del MAS debe seguir el proceso” pos-Evo

El 10 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, Carlos Mesa sostuvo que “nadie del MAS debe seguir el proceso (pos-Morales)”, según una nota de El Deber.

Entonces, el líder de Comunidad Ciudadana (CC) manifestó que lo que pasó en Bolivia no fue un golpe de Estado. “Todo lo realizado está dentro de la Constitución Política del Estado. No le demos excusa a Evo Morales para que diga que fue derrocado por un golpe de Estado”, aseguró en aquella oportunidad.

Luego, Mesa recalcó que es posible que se pudiera elegir presidente (transitorio) “a alguien de la Asamblea Legislativa, que no sea del MAS”.

Para esta jornada, Mesa fue convocado a declarar por el Ministerio Público en calidad de testigo, por el caso de supuesto golpe de Estado. Mesa confirmó su asistencia a la Fiscalía.