Mesa dice que Evo pudo haber elegido a Copa, pero se quedó con Áñez

El jefe nacional de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, aseveró hoy que el video en el que Evo Morales pide “cuidar a Jeanine Áñez” es una prueba categórica de que el exmandatario avaló la presidencia interina de la exsenadora.

“El video es categórico, donde dice que ‘había que proteger a Jeanine’, estaban analizando si la derrocaban o no. Qué le convenía más a Evo, si mantener a Áñez o poner a Copa. Él llega a la conclusión que Jeanine fuera presidenta porque si entraba Eva Copa se iba a producir una pelea entre masistas alteños, iban a desacreditar al Gobierno y perder elecciones”, dijo Mesa al programa A Media Mañana, del Grupo Centro y Los Tiempos.

Aseveró que la Fiscalía debería llevar adelante una investigación a raíz del video, para investigar por qué un expresidente analiza la posibilidad de dar un golpe de Estado.

“Su evaluación es ‘me quedo con el respaldo a Añez’ pero que pudo haber elegido a Copa”, indicó.

Sobre el caso del supuesto golpe de Estado por el que fue convocado a declarar, Mesa dijo que no ve razones para que lo vuelvan a convocar, pero que, si eso sucede, estará dispuesto a asistir.

“No veo razón alguna para que me vuelvan a convocar. Fui como testigo, el proceso es una invención, una falacia y no hay elementos. Pero nunca se sabe de la Justicia dependiente del Ejecutivo. Pero estoy dispuesto si me vuelven a convocar”, mencionó.

Dijo que el caso golpe es “un invento” porque hay dos leyes que avalan la constitucionalidad de la presidencia de Jeanine Áñez; la Ley de Convocatoria a Elecciones 2020 y la Ley de Prolongación del Mandato de todas las autoridades.

“Si quieren abrir un caso de golpe de Estado tendrían que declarar inconstitucionales ambas leyes y declarar la participación en el golpe de Eva Copa, Sergio Choque y de los parlamentarios que aprobaron esa legislación”, dijo.

Sobre el proceso que se anunció por obstrucción, dijo que el derecho al silencio está en la Constitución y las leyes y que “no hay ninguna posibilidad de que establezcan de que hay obstrucción la justicia. La totalidad de las preguntas estaban destinadas a incriminarme a mí o a terceros”.

“Este es un tema político, de persecución judicial, la construcción de un sistema autocrático que en vez de tanque y ametralladoras tiene a su servicio la amedrentarían judicial”, aseveró.

Dijo que quien intentó hacer un golpe de Estado fue Evo Morales cuando pidió romper la línea de sucesión constitucional con la renuncia del vicepresidente y los presidentes de las cámaras legislativas.

Vea la entrevista completa: