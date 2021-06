Mesa se acoge al silencio y el MAS lo amenaza con acusarlo

Fuente: paginasiete.bo

Pablo Peralta M. / La Paz

El expresidente Carlos Mesa se presentó ayer ante el Ministerio Público, que lo convocó para que declare en el caso de supuesto “golpe de Estado”, en calidad de testigo. El también líder de Comunidad Ciudadana (CC) contestó tres preguntas y en el resto -más de 50- se acogió al derecho al silencio.

Sin embargo, desde el MAS, tras conocer aquello, anunciaron que en los próximos días solicitarán que se amplíe la investigación a su persona.

Mesa llegó al Ministerio Público acompañado de legisladores de CC, además de integrantes de esa alianza política, y sus seguidores.

Ante los fiscales, según dijo después, se acogió al derecho al silencio, plasmado en el artículo 121 de la Constitución Política del Estado (CPE). “En materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo grado. El derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad”, citó el exmandatario.

En el acta de declaración informativa se da cuenta de que desde el inicio Mesa invocó esa disposición del texto constitucional. “No voy a responder, conforme al art. 121 de la CPE”, dijo de entrada.

Omar Mejillones, uno de los fiscales del caso, confirmó que Mesa respondió sólo tres preguntas, y que en el resto de las interrogantes se abstuvo de declarar.

“Ha respondido tres preguntas y con relación a las demás hizo uso del derecho de abstención por la posibilidad de que estas respuestas pueden generar responsabilidad de su persona en el hecho que estamos investigando, utilizando en reiteradas oportunidades la palabra autoincriminación”, indicó Mejillones.

Después de salir de la Fiscalía, Mesa emitió un pronunciamiento en el que aseguró que el caso “golpe” es un proceso que “no tiene ninguna base de legalidad”, puesto que –sostuvo- se fundamenta en “hechos falsos” y en “manipulación de pruebas ‘aparentes’”.

El exmandatario dijo que el proceso “no tiene ninguna base de legalidad” porque están vigentes las leyes: 1266 (Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones, de 24 de noviembre de 2019) y la 1270, (Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas, de 20 de enero de 2020).

“Ambas leyes reconocen como constitucionales los mandatos del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y de la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional. Leyes que se presumen plenamente constitucionales mientras no exista una sentencia en contrario del Tribunal Constitucional Plurinacional”, aseguró.

El líder de CC agregó que el proceso “se fundamenta en hechos falsos”, porque en 2019 “se produjo un fraude electoral, documentado por la Auditoría de la Organización de Estados Americanos respaldada por la Unión Europea, que fue pedida expresamente por el gobierno de Evo Morales”.

“Este proceso penal, con las declaraciones de los testigos convocados, pretende alcanzar legitimidad ante la sociedad, legalizando lo ilegal y convertirse en un elemento de manipulación de ‘pruebas’ y de ‘forzadas autoincriminaciones’, para alcanzar los objetivos políticos de destruir todo vestigio de oposición, como lo hizo el anterior gobierno de Evo Morales y lo quiere hacer el actual gobierno de Luis Arce”, expresó.

La postura que asumió Mesa generó molestia de Lidia Patty, exdiputada del MAS y quien es denunciante en el caso. Anunció que pedirá la ampliación de las investigaciones contra Mesa.

“Cómo es posible. Octubre negro ha traicionado. Ahora también. (…) Ahora se queda en silencio, no quiere declarar las cincuenta y tantas preguntas que había, pero tiene que declarar”, aseguró la exlegisladora oficialista, quien agregó: “Por eso yo lo voy a ampliar (la denuncia) para que venga a declarar nuevamente”.

Por su parte, el diputado del MAS Jerjes Mercado manifestó que Mesa “tiene todo el derecho de abstenerse a declarar”, pero aseguró que la actitud que asumió fue “cobarde”.

“Creo que el pueblo boliviano lamenta esa actitud, esa actitud me parece cobarde, porque los bolivianos necesitamos saber la verdad material de los hechos, de los fenómenos de octubre y noviembre de 2019, y el señor Carlos Mesa tiene mucho que decir al respecto, tiene mucho que aclarar”, aseguró.

Por su parte, el expresidente Morales tuiteó: “Mesa conspiró con los golpistas. Desconoció su derrota por casi 650 mil votos, instigó públicamente a la violencia y se opuso públicamente a la sucesión constitucional y legal a favor de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Así fue denunciado por su cómplice Añez”.

El fiscal Mejillones indicó que la comisión de fiscales que lleva el caso analizará si corresponde “calificar” la conducta de Mesa -de acogerse al derecho al silencio- “como obstrucción”. Según el funcionario del Ministerio Público, la invocación del artículo 121 de la CPE “no corresponde, porque no fue citado a declarar en calidad de sindicado, sino de testigo”.

Mejillones también indicó que la comisión analizará si corresponde hacer una ampliación en la investigación en contra del expresidente Mesa.

Extracto de la declaración de Carlos Mesa (CM) ante la Fiscalía (F)

Fiscalía (F): ¿Conoce a la Sra. Jeanine Añez, de ser así, cómo y cuándo la conoció?

Carlos Mesa (CM): No voy a responder, conforme al art. 121 de la CPE. Conozco a la señora Jeanine Añez, no recuerdo las circunstancias, me invitó cuando ya era Presidenta, quizá un mes, dos meses después, fue en un almuerzo.

F: ¿Conoce a Luis Fernando Camacho Vaca y José Luis Camacho Parada, de ser así cuándo y cómo los conoció?

CM: Al señor Camacho lo conozco personalmente, no recuerdo, en una reunión del Comité Cívico de Santa Cruz, mucho antes y al otro señor no lo conozco, no recuerdo la fecha.

F: ¿Conoce usted a Williams Carlos Kaliman Romero, Sergio Carlos Orellana, Flavio Gustavo Arce San Martin, Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, Jorge Elmer Fernández Toranzo, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, de ser así cuándo y cómo los conoció?

CM: No personalmente.

F: Señale usted qué es lo que usted hizo y dónde se encontraba en las fechas 10, 11 y 12 de noviembre de 2019?

CM: No voy a contestar la pregunta porque me puedo incriminar.

F: ¿Participó usted de las reuniones llevadas a cabo en la Universidad Católica Boliviana en el mes de noviembre de 2019, de ser así manifieste quién los convoco, qué días se desarrollaron, quiénes se encontraban presentes y qué temas trataron?

CM: Me acojo al derecho al silencio.