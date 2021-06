Michelle Salas, hija de Luis Miguel, critica su presencia en la serie: “Es mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad”

En su perfil, Salas, que suma más de 1,7 millones de seguidores en la red social y es creadora de la cuenta de consejos de belleza drunkbybeauty, defendió que, pese a ser una persona pública, por encima de todo es “un ser humano y una mujer” y añadió que, aunque muchos puedan pensar que lo ha tenido todo, “pocos conocen la verdad”. Como ella explica, va más allá de la cuestión laboral: “Se trata de mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad. La cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera”

La joven es hija del artista mexicano y la actriz Stephanie Salas, una de las intérpretes más conocidas del país latinoamericano, que se quedó embarazada del cantante a los 19 años. Además, Luis Miguel tiene otros dos hijos, Miguel y Daniel, aún menores de edad y que han crecido alejados de los focos. Estos dos son hijos de una relación con la también actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula.

Hace tan solo unos días, Salas, que estudió moda en Nueva York, ya cuestionó el juicio al que se ven sometidos los famosos en las redes sociales. “La gente siempre se siente con el derecho de juzgar o agredir a los demás cuando en verdad no conoces ni la realidad ni la vida de esa persona. Muchas veces lo que criticas es de lo que careces, así que trato de no engancharme y darme cuenta de que esta profesión y en mi caso mi núcleo familiar está abierto a comentarios que no siempre van a gustar, pero no dejo que me afecte. Soy más que un mal comentario en Instagram”, escribió en su perfil , en una aplaudida publicación que logró más de 70.000