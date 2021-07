Ministerio de Trabajo detecta incumplimiento de derechos laborales en dos empresas constructoras en Villamontes

El Ministerio de Trabajo detectó incumplimiento de los derechos laborales de trabajadores en dos empresas constructoras asentadas en Villamontes (Tarija). Se trata de El Ceibo y de la Empresa de Servicios GMG-SRL que se encuentran realizando trabajos en la frontera con Paraguay.

Fuente: ABI

El jefe regional de Trabajo de Villamontes, Rodrigo Aparicio Valderrama, informó que entre el 17 y 18 de junio se hizo la inspección técnica laboral de ambas empresas en las que se detectó que los trabajadores no tienen contratos, no reciben salario hace cuatro meses, no tienen seguro de salud, no se efectivizan los aportes a las AFP y tampoco reciben subsidio de lactancia a quienes corresponde ese beneficio.

“En la cuestión técnica, se pudo observar que en los lugares de trabajo los obreros no tienen ropa adecuada para su labor, los andamios son inseguros y tampoco existen señalizaciones, como debiera ser en todas las obras de construcción. En los campamentos se detectó que la alimentación es deficiente”, informó Aparicio.

Explicó que la GMG-SRL tiene 24 trabajadores a su servicio, mientras que El Ceibo 34, pero es probable que ambas empresas cuenten con más personal “con quienes seguramente no cumplen con sus derechos laborales”, señaló.

Ambas empresas se encuentran realizando trabajos de emplazamiento de la Aduana Nacional en la zona franca de la región, donde también se harán obras para albergar a efectivos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas, explicó el jefe regional de Villamontes.

Debido al incumplimiento de derechos laborales, Aparicio anunció que desde su jefatura se llevarán a cabo demandas contra las dos empresas ante el Juzgado laboral correspondiente para que luego se efectivicen las multas pertinentes por infracción a leyes laborales, señala un boletín de prensa.