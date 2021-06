Ministro de Defensa dice que fiesta de militares fue en una casa: «No hay que escandalizar»

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, respondió a las críticas que han surgido sobre la fiesta en la que se celebró el cumpleaños del comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. La autoridad descartó que se hubiera realizado en un salón de eventos de una institución pública y aseguró que el festejo fue en un domicilio privado.

En el video que se viralizó se puede ver cómo los invitados celebran de manera eufórica y sin barbijos durante el evento social. Inicialmente se dijo que el evento fue la noche del miércoles en el Círculo Aeronáutico de la zona de Los Pinos, en la zona Sur de la ciudad de La Paz.

«Todos estamos en la obligación de dar el ejemplo, pero esta era una actividad privada, era su cumpleaños, no ha tenido mayor trascendencia, eran pocas personas las que asistieron y en ese entendido creo que no hay que escandalizar un tema que, en mi criterio, me parece se está magnificando con un propósito malintencionado«, dijo Novillo, este lunes, al ser consultado por los medios.

En las redes sociales hubo manifestaciones que cuestionaban el hecho de que la celebración se realizó durante una escalada de casos de coronavirus que vive el país que en las últimas semanas superó cifras récords de contagios y fallecidos.«No faltan personas que intentan desprestigiar al mando a las FFAA y no ha tenido mayor repercusión este acto. He recomendado que en el futuro este tipo de actividades, por la situación que vivimos, se procuren no realizar», sostuvo el ministro.

«Conversamos con el general, le he pedido que en su vida privada él pueda tener cualquier tipo de actividad tratándose de su cumpleaños, pero que en lo posible evitemos aglomerar personas, según me informó no han asistido más de 20 personas y no ha habido mayor relevancia ni trascendencia», justificó.