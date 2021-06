Ministro de Justicia: «Si la CIDH dice que no es un derecho humano la reelección, el TCP deberá interpretar cómo se aplica en Bolivia»

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo este sábado que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) establece que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano, el Tribunal Constitucional Plurinacional deberá interpretar cómo se aplica el dictamen en Bolivia.

Según el ministro, el fallo no tiene un efecto retroactivo. Esto significa que si la Corte dictamina que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano, no debería producirse sanciones en contra de los magistrados que habilitaron la candidatura de Evo Morales en 2019. Esto en declaraciones al programa Qué Semana de EL DEBER Radio.

La versión del ministro de Justicia es contraria a la opinión expresada por el exembajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio. El diplomático de carrera explicó el viernes, en el programa Influyentes de El DEBER Radio, que el fallo que emita la Corte IDH es un mandato que anula todas los procedimientos y dictámenes emitidos, en el caso de Bolivia, por el Tribunal Constitucional Plurinacional que no tenía facultades para interpretar la Carta Interamericana de Derechos Humanos porque es competencia, precisamente, de la Corte IDH.

En criterio de Aparicio, si existe una justicia independiente en Bolivia todos los magistrados que aprobaron la reelección presidencial indefinida como un derecho humano deberían ser sometidos a un proceso judicial. Además, de otras autoridades políticas que en su momento introdujeron el recurso para permitir la reelección de Evo Morales desconociendo el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de los bolivianos votó por No a la modificación de la Constitución que solo contempla el derecho a postularse por una sola vez a la reelección.

El artículo 168 de la Constitución establece: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidente o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua».

Por su parte, Lima aseguró ayer que “el 90% de los países de la región permite la reelección, por lo tanto, el tema de la reelección y de que no haya ésta; no creo que esté siendo tratado en la Corte (IDH), de lo que sí se va a pronunciar es sobre la reelección indefinida”, dijo la autoridad de Gobierno, en el programa Qué Semana de EL DEBER Radio.

La Corte IDH incorporó en su agenda de las 142 sesiones la consulta de Colombia sobre la reelección presidencial indefinida como un derecho humano, ya que en una situación similar se encuentran Nicaragua y Honduras. Los tribunales de justicia de esos países fallaron en favor de la reelección presidencial indefinida.

Este viernes se conoció un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que desconocía la posibilidad de reconocer a la reelección presidencial indefinida como un “derecho humano” y en el que también recomendó limitarlo para “salvaguardar la democracia”.

La Comisión también observó que la “reelección presidencial indefinida” contradice lo establecido en la Convención Americana y, en ese marco, recomendó que “resulta imperativa la restricción” de este procedimiento “con los objetivos de salvaguardar los valores intrínsecos a la democracia representativa y el respeto y garantía de los derechos humanos”.

Sobre este informe, Lima explicó que la CIDH es una institución que brinda su determinación ante la Corte IDH, instancia compuesta por siete jueces, que se encargará de dictar la opinión consultiva sobre la reelección.

El ministro de Justicia afirmó que el Gobierno boliviano no se manifestará hasta que se esta Corte haga conocer su informe al Estado boliviano para evitar tergiversaciones.

Lima dijo que esto tampoco exime de responsabilidades a los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes determinaron aplicar de manera preferente el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, habilitando así a Morales para otro mandato. Añadió, que estas exautoridades ya están siendo procesadas penalmente y que será la Justicia la encargada de sancionarlos.

Los magistrados de la Corte IDH se reunieron ayer en su 142 periodo ordinario de sesiones para tomar una decisión sobre esta consulta hecha por Colombia, que ya está radicada en este tribunal hace un año y siete meses. Las versiones apuntaban a que la Corte rechazaría la reelección indefinida; sin embargo, por procedimiento la publicación demorará hasta que las partes sean notificadas.