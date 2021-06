Morales justifica vacunación anticipada de su hija Evaliz

Fuente: paginasiete.bo

El expresidente Evo Morales justificó hoy que su hija Evaliz, actual funcionaria de la Procuraduría General del Estado, haya sido vacunada sin cumplir con el requisito de la edad establecido en un cronograma oficial. El exmandatario y líder del Movimiento al Socialismo (MAS) argumentó que los funcionarios que tiene contacto con la población deben ser inoculados.

«Estas mañana me he informado por los medios de comunicación. Así como en el magisterio están vacunando a todos, sin control de edades, me informaron. No está confirmado (que Evaliz fue inoculada), personal que tiene contacto permanente (con las personas) en la administración pública debe ser vacunado», afirmó Morales en conferencia de prensa.

De hecho esa medida beneficia solo a personal de salud, magisterio y el sector del transporte y no se conoce de una disposición que extienda esa prerrogativa a todo el sector público.

Ayer verificadoras de noticias confirmaron que Evaliz Morales, quien tiene 26 años, fue vacunada en la Caja Bancaria de Salud, pese a que en su calendario de inmunización establecía que solo podían acceder a las dosis las personas de 40 años en adelante. Entre tanto desde el Ministerio de Salud se anunció una investigación.

El exgobernante dijo que el tema fue exagerado por algunos medios de comunicación y sugirió que la Caja bancaria y el Ministerio de Salud deben informar a qué se debe que se haya inmunizado a su descendiente o si la información no es correcta.