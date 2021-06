El expresidente Evo Morales pidió este domingo que se investigue al expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero y a todos los vocales de esa institución por el supuesto plan de un segundo “golpe de Estado” en Bolivia que, según grabaciones difundidas, buscaba impedir que Luis Arce asuma la presidencia en 2020.

“Había todo un plan, no sé si (el exministro Arturo) Murillo ha recibido instrucciones de Estados Unidos para que desde (ahí se) afirme que ellos van a entregar la banda presidencial, pero no a Lucho Arce, no al MAS; (entonces) estaba cantado el golpe de Estado y el día domingo (18 de octubre de las elecciones no informaron resultados) en boca de urna a las ocho (de la noche como suele ocurrir siempre) y Salvador Romero tiene una responsabilidad, debe ser investigado”, dijo Morales en su programa dominical en la radio Kawsachun Coca.

Recordó que esa noche de los comicios, mientras la población esperaba los resultados preliminares de las empresas encuestadoras, Romero dio una conferencia de prensa “como una hora y no dijo nada”.

Por tanto, eso “era para desviar, yo diría, la información correspondiente; (…) y casi a la medianoche recién informaron (los primeros resultados), aunque yo ya tenía información de la misma empresa Ciesmori que habíamos ganado con 51%, pero no informaban. ¿Qué estaban montando? (Hemos) esperado cuatro horas (para conocer los primeros resultados, entonces) estaban tramando (algo) y los cinco miembros (del TSE), a la cabeza de Salvador Romero (que renunció a su cargo en abril), tienen que ser investigados, no estoy diciendo procesados, (sino) investigados profundamente (porque) ahí sí ellos estaban preparando el fraude correspondiente”, afirmó.

El intento de un supuesto nuevo “golpe” en Bolivia se investiga después de que la revista electrónica The Intercept apuntó a Luis Fernando López, ministro de Defensa en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y prófugo de la justicia, de haber hecho gestiones para que “mercenarios” de Estados Unidos intervengan en Bolivia para impedir la posesión de Arce tras su victoria electoral con el 55,10% en octubre del año pasado.

También puede leer: The Intercept: Exministro López buscó a mercenarios para impedir la posesión de Arce en 2020.

Entonces, “estaban preparando el golpe antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones (…) intentando (también) cohesionar a las Fuerzas Armadas para que se haga carga del Gobierno”, puntualizó Morales.

También puede leer: Lima anuncia investigación sobre el intento de un supuesto segundo ‘golpe de Estado’.