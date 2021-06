¿Narcos disfrazados de estudiantes de medicina? Investigan en Paraguay supuestos vínculos entre una universidad privada y bandas criminales de Brasil

Lo cierto es que, actualmente, Pedro Juan Caballero es un territorio en disputa para los narcotraficantes, que manejan buena parte de las enormes plantaciones clandestinas de marihuana que se hallan en las zonas selváticas de la localidad paraguaya.

Por el momento no hay un liderazgo claro, ya que en los últimos años cayeron varios peces gordos. El «próspero empresario brasileño de los neumáticos» Jorge Rafaat Toumani, alias Sadam, fue acribillado en su camioneta en 2016, en una emboscada del PCC de la que participaron alrededor de 100 miembros, que dispararon más de 400 balas calibre .50 desde una treintena de vehículos.

Mejor suerte tuvo Luis Carlos Da Rocha, conocido también como ‘Cabeza Branca’. De bajo perfil aunque con una cantidad de bienes «inmensa», entre las que se destacan 20 estancias y 100 automóviles según la Fiscalía paraguaya, fue detenido en 2017 por orden de la Justicia de Brasil.

En ese país capturaron en marzo pasado a Jorge Teófilo Samudio, alias ‘Samura’. Este paraguayo oriundo de Pedro Juan Caballero era jefe narco y referente del Comando Vermelho. Había sido detenido en 2018 por la Senad y rescatado un año más tarde por un grupo comando armado, que atacó al personal penitenciario durante un traslado a la sede judicial donde debía declarar.

«Fronteras seguras»

En el combate a estos grupos asume un rol fundamental la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), dependiente del Poder Ejecutivo. «Estamos buscando que ninguna facción criminal vuelva a tener control y nuevamente se inserte dentro de las fronteras, como ocurría antes con liderazgos muy fuertes y llamativos, algo que se manejaba como un secreto a voces», dice a RT la titular del organismo, Zully Rolón.

La funcionaria señala que este año la Senad comenzó a recibir informes de inteligencia que le permitieron desarrollar importantes operativos. En el primero, realizado en enero y denominado ‘Fronteras seguras’, fue detenido junto a otros cómplices Giovanni Barbosa da Silva, también conocido como ‘Bonitão’, quien «se estaba cimentando como cabecilla del PCC». En ese mismo procedimiento fueron detectados laboratorios clandestinos de cocaína en Pedro Juan Caballero.

En el segundo operativo, ‘Fronteras Seguras II’ de marzo, se abrió la pista de la universidad cuando se produjo la captura de ‘Bebeçao’ y otros 15 miembros de la organización, en el mencionado lavadero de autos.

Otro dato que alertó a los investigadores es que el predio donde funcionaba la firma ‘Lava-car’ pertenece a la seccional local del tradicional Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana-ANR), el mismo del presidente Mario Abdo Benítez.

Las autoridades de dicha sede negaron tener vínculos con los miembros del PCC detenidos, y aseguraron que ese sector del inmueble estaba siendo alquilado desde hacía 4 años a Weslley Neres Dos Santos, a quien hasta ese momento solo conocían como la persona que regenteaba el espumoso negocio. «Nunca colaboró un solo guaraní con la seccional. Prácticamente yo ni le conozco. Solamente sabía que era el encargado del lavadero», dijo entonces a ABC Color Julio César Vega Dávalos, concejal y presidente de la seccional.

«No estamos cerrados al debate por la legalización»

Paraguay es el mayor productor ilegal de cannabis de Sudamérica, y abastece a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay de marihuana prensada, un producto de menor calidad que los cogollos que ofrece la planta, y que es mayormente demandado por los consumidores de bajos recursos. Cada semana, la Senad realiza procedimientos en zonas rurales de Pedro Luis Caballero, en los que descubre y destruye cultivos ilícitos de marihuana que llegan a superar las 80 hectáreas. Aunque estas acciones representan importantes daños económicos para las organizaciones delictivas, da la sensación de que nunca son suficientes para la erradicación de este gigantesco negocio en el territorio.

Por eso cabe preguntarse si la idea de avanzar hacia la legalización, tal como ocurre en los EE.UU., promotor de la fracasada ‘guerra contra las drogas’, no ayudaría a dar un fuerte golpe contra la clandestinidad, la violencia y el narcotráfico en Paraguay y el resto de los países del Cono Sur.

«Desde que asumí me gustaría abrir este debate. Pero la legalización como tal tiene que ser estructural, y conversada con los países vecinos. Nosotros en solitario no podemos dar este paso», dice Rolón, y remarca la diferencia entre legalización y regulación, como la que ya funciona en Uruguay, donde el mercado ilegal perdió ganancias por más de 22 millones de dólares, según las autoridades, aunque no se ha reducido el índice de criminalidad.

«Es importante dar la discusión. Lastimosamente, la urgencia que impone la pandemia, no nos permite tratar estos temas porque existen otras prioridades. No estamos cerrados porque estamos en el siglo XXI. Pero el crimen organizado no solo se refiere a la marihuana, sino que es mucho más grande; y el narcotráfico que da más poder económico es el de la cocaína, de la cual Paraguay no es país productor», añade Rolón.

Y asegura que el presidente Abdo «siempre fue firme», desde el momento de su asunción, en plantear una «lucha frontal» contra el crimen organizado, que no se limita solo al narcotráfico.

«Como Senad, permanentemente, con los medios que tenemos y en alianza con la Policía Federal de Paraguay y de Brasil, estamos vigilantes para que las facciones criminales no vuelvan a insertarse como grandes clanes en esas zonas de frontera, así como con Argentina en la parte sur —dice Rolón—. Creo que la cooperación, tanto nacional como internacional, es fundamental para países como el nuestro. Estamos rodeados de vecinos que permanentemente tienen ingresos de armas y drogas, así es que estamos tratando de aumentar nuestras capacidades».