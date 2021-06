Ni el MAS, ni los extribunos defendieron ante la Corte IDH el “derecho humano” a la reelección

Mauricio Quiroz Terán

El “derecho humano” a la reelección presidencial indefinida no fue defendido ni por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que en 2017 promovió un recurso ante el Tribunal Constitucional (TCP) para avalar con ese argumento la postulación de Evo Morales para un cuarto mandato consecutivo, a pesar que la mayoría de los bolivianos votó por el No a la reelección indefinida en el referéndum del 21 de febrero de 2016.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que fijará dentro de pocas horas la jurisprudencia sobre este “derecho humano”, habilitó en su sitio web un acceso a las observaciones y opiniones formuladas sobre este caso. Ninguna de ellas sustenta la interpretación del TCP en la sentencia 084/2017 y que se empleó para habilitar a Morales como candidato en 2019 por encima del texto constitucional y de los resultados de la consulta popular.

Esta constatación fue ratificada ayer por varios especialistas que están siguiendo las deliberaciones de la Corte, así como por el expresidente Jorge Quiroga, que se acreditó como amicus curiae (amigo de la Corte o amigo del tribunal), en este proceso legal.

“El MAS dice que no fue escuchado por la Corte en la opinión consultiva sobre la reelección. Aquí la lista de más de 60 estados, organismos, instituciones y personas que intervenimos de forma escrita y oral. Evo y el MAS no lo hicieron porque saben que perpetuarse no es un derecho humano”, afirmó el exmandatario en su cuenta en Twitter a la que vinculó con el sitio donde el tribunal expone la documentación.

El exembajador de Bolivia en la OEA Jaime Aparicio precisó que entidades como la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuló observaciones contrarias a la reelección indefinida. “No existe una opinión que haya defendido este supuesto derecho”, señaló con relación a la tendencia que existe a pocas horas del fallo previsto para este viernes 25 de junio.

“De ser así, ese fallo demolería la argumentación de Evo Morales para justificar la burla del 21 de febrero; demostraría la ilegalidad e inconstitucionalidad de su cuarta postulación y establecería un cuestionamiento de fondo a quienes, en el Tribunal Constitucional, aprobaron esa decisión y que debieran ser juzgados”, señaló el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

Consultado sobre la percepción que se tiene desde el MAS, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, recordó que el asunto de la reelección ya había sido comprendido como “un error”.

“Ya lo ha dicho el compañero Evo Morales que fue un error haber ido a una reelección, lo comparto como ministro de Gobierno que fue un error haber ido a la reelección por parte de nuestro anterior gobierno, nuestro primer gobierno del Movimiento Al Socialismo, pero esto no quita que haya existido un golpe de Estado, que haya habido una interrupción de la democracia en nuestro país”, dijo Del Castillo a los periodistas.

El artículo 23 de la Convención, sobre el que se basó la polémica sentencia del TCP de 2017, establece que todos los ciudadanos tienen derecho de votar y “ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.

El politólogo Gonzalo Rojas recordó, además, que la Comisión de Venecia ya realizó una interpretación jurídica de este tema y no avaló ese “derecho humano”.

Ni los extribunos defendieron la reelección ante la Corte IDH

En la lista de observaciones escritas a la opinión consultiva sobre ese tema no figuran los nombres de los magistrados que dieron luz verde a la reelección indefinida.