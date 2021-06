Nike ‘tropieza’ con una palabra griega en el diseño de sus nuevas zapatillas

La multinacional estadounidense ha preparado un modelo en el que se lee ‘piks’ en letras griegas, en lugar de ‘Νike’.

Esta semana se filtraron varias imágenes del nuevo modelo de zapatillas de Nike, las Air Force 1 Low, pero una usuaria se percató de que hay un grave error lingüístico en su diseño y expresó su enfado a través de Twitter.

«No, no puedo contenerme», dijo una mujer llamada Zoe Gardner. «Sé que no importa, solo un idiota usaría [unas] zapatillas donde está escrito ‘piks’ en letras griegas y pensaría que pone ‘Nike’ y no deberían importarme las zapatillas que usen los idiotas, pero Dios, me irrita tanto«, añadió.

Asimismo, explicó que la letra ‘П’ se corresponde a una ‘P’ en inglés, mientras que la grafía ‘Σ’ equivale a una ‘S’. «Hay once millones de griegos. Preguntad a uno», añadió molesta la internauta, que también apela a los chipriotas, a quienes estudian lenguas clásicas y a «la gente en general que sabe cosas básicas».

«No he terminado. Nike es, en primer lugar, una maldita palabra. Oh dios, qué rabia», terminó Gardner en referencia a la multinacional estadounidense, cuyo nombre se inspiró en Niké, la diosa de la victoria en la mitología griega.

«Se ve tan mal»

Otra internauta llamada Sunny Singh dijo lo siguiente: «entiendo y simpatizo con esta rabia, no porque domine el griego, sino porque la ‘friki’ de las matemáticas [que hay] en mí se debate entre la risa sorprendida y romper cosas».

«Esto me enfureció más de lo que puedo describir […] se ve tan mal», afirmó otra persona en los comentarios. «Nike está pisoteando una lengua y cultura enteras», agregó otro usuario de Twitter, que considera una falta de respeto esta errata.

Según Sneakernews, las Air Force 1 Low pronto estarán disponibles en el mercado. «La superposición del antepié cobra vida con un cuero Epi de primera calidad, mientras que los paneles en otros lugares optan por un movimiento ligero», destaca el portal especializado en zapatillas.