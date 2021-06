Nomo: finanzas, contabilidad y gestoría digital para autónomos y pymes

Gestionar un negocio no es nada fácil. No se trata solo de vender, de divulgar y mantener una buena relación con los clientes, también hay que registrar información, emitir facturas, hacer informes, pagar impuestos… Son muchos los detalles que hay que tener en cuenta en el día a día de un autónomo o una pyme, por eso es imprescindible contar con las herramientas adecuadas para que esa burocracia nos quite el mínimo tiempo posible.

Dentro de este sector de la digitalización en el mundo de los autónomos tenemos a Nomo, una web y app que nos ayuda en la gestión para que nos olvidemos del papeleo.

Nomo nace para ocuparse del negocio haciendo tareas de forma automática, lo que nos ahorra tiempo a la hora de gestionar el negocio. Desde informes que nos ayudan a saber cuánto tendremos que pagar de impuestos, tanto desde web como desde la app, a la posibilidad de crear y organizar facturas, presupuestos y gastos. Nomo ocupa un lugar de honor dentro de la gestión de contabilidad y finanzas.

Principales funciones de Nomo

Entre las funciones más relevantes tenemos:

Puede crear y enviar presupuestos.

Genera y organiza facturas sin límite de facturas en la misma cuota.

Realiza seguimiento de cobro, para que sea sencillo saber lo que está pendiente y poder hablar con los clientes sobre los pagos que aún deban realizarse.

Digitaliza documentos, como facturas o tickets, y reconoce el texto que hay dentro gracias a tecnología OCR.

Calcula en tiempo real los impuestos que tenemos que pagar.

Realiza la conciliación entre movimientos bancarios y facturas, algo que pocas herramientas tienen y que son una solución ideal para poder saber lo que se ha pagado en todo momento en función de los ingresos recibidos.

Creación automática de libros contables

Además de las funciones de la propia plataforma, cuenta con un servicio de gestoría fiscal digital, gracias al cual podemos presentar impuestos y realizar consultas.

En lo que se refiere a costo, cuenta con dos planes:

Plan Estándar: sin servicio de gestoría, con las funciones de contabilidad indicadas antes desde 7,9€

Plan Premium: Cuenta, además de lo incluido en el plan Estándar, con el servicio que ayuda a presentar impuestos, la gestoría fiscal digital, desde 31,9€

Los planes están disponibles tanto para pymes como autónomos, y garantizan que toda la gestión, tanto en presentación de impuestos como en gestión de cuentas, cumplen con la legalidad.

Enlaces: Web de Nomo | Nomo en Android | Nomo en iOS