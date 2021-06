Nueve hechos involucran al MAS y no a Mesa en el vacío de poder en 2019

Erika Segales / La Paz

El oficialismo presiona a la justicia para que Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana (CC), sea citado e investigado en el caso de supuesto golpe. El partido azul acusa a Mesa de denunciar el fraude electoral “sin pruebas”, bloquear la sucesión de Adriana Salvatierra, propiciar el vacío de poder y decidir la sucesión de Jeanine Añez. Sin embargo, nueve hechos apuntan al MAS y no a Mesa en torno a los sucesos que ocurrieron tras las fallidas elecciones de 2019.

El 12 de junio, el jefe del MAS Evo Morales sindicó a Mesa de ser el “principal golpista” y lo acusó de denunciar un fraude sin pruebas y “forzar la violación de la CPE”. En la misma, línea el vocero presidencial Jorge Richter señaló el domingo que Mesa bloqueó la sucesión de Salvatierra al decir que ella no podía asumir la Presidencia, y que los “golpistas” construyeron un vacío de poder.

No obstante, al menos nueve hechos rebaten aquello: la paralización del TREP, el informe de la empresa auditora del proceso electoral de 2019, la observación de las misiones de veedores, la aclaración de Salvatierra sobre su renuncia, las revelaciones de legisladores del MAS de que desde ese mismo partido les pidieron renunciar a todos, el hecho de que CC no tenía entonces bancada para decidir nada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la reunión en la UCB en la que participó el MAS, el aval del TCP a la sucesión y las acciones legislativas posteriores.

¿Fraude sin pruebas?

Desde el MAS se sostiene que Mesa denunció el fraude sin pruebas; no obstante, diferentes actores del Órgano Electoral de 2019 declararon ante la Fiscalía que el sistema TREP se paralizó deliberadamente. La tendencia al momento del corte apuntaba a una posible segunda vuelta entre Morales y Mesa al 83,76% de actas verificadas, pero tras restablecerse el sistema, 24 horas después, el rumbo de los resultados cambió.

Asimismo, antes de que se presentara el informe preliminar de la OEA, la empresa auditora Ethical Hacking, contratada por el mismo Tribunal Supremo Electoral, para hacer un seguimiento al proceso electoral del 2019, concluyó en noviembre de ese año que los comicios estaban “viciados de nulidad”. El proceso electoral tampoco gozó de la confianza de las misiones de observación de la OEA ni de la Unión Europea.

Vacío de poder

El 10 de noviembre de 2019, Bolivia quedó sumida en un inédito vacío de poder generado por las renuncias de los entonces presidente Evo Morales, vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y el presidente de Diputados Víctor Borda.

Al respecto, Richter dijo que el vacío de poder fue construido y apuntó: “El señor de Comunidad Ciudadana impidió la salida constitucional con Adriana Salvatierra, le pidió su renuncia y dijo que nadie del MAS podía suceder a Evo Morales”.

Desde CC rechazan que las palabras de Mesa sobre si Salvatierra podría o no asumir fueran determinantes en las decisiones de los legisladores del MAS y recuerdan que entonces Mesa era sólo un candidato y no tenía bancada en la ALP, en la que el partido azul tenía dos tercios. “¿Qué tipo de poder tiene alguien que no tiene bancada, que no tiene movimiento en las calles y que no tiene la posibilidad alguna de decidir sobre el futuro del país?”, cuestionó la senadora Andrea Barrientos, de CC.

Asimismo, el 24 de enero de 2020 Salvatierra difundió un video en el que aclaró que su renuncia a la presidencia de la Cámara se Senadores fue coordinada con Morales y García Linera. “Esta decisión fue asumida de manera conjunta con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente Álvaro García Linera”, dijo entonces.

El 17 de noviembre de 2020, la exdiputada Lidia Patty, denunciante del caso “ golpe de Estado”, reveló en una entrevista en el programa Encontrados, que fueron los mismos legisladores del MAS quienes buscaban una renuncia colectiva de la bancada oficialista en 2019. “Nos llamaban (para decirnos) que tenemos que renunciar todos, suplentes, titulares”, dijo entonces Patty.

En abril, los exsenadores Eva Copa y Omar Aguilar confirmaron que el MAS exigía la renuncia de sus legisladores en 2019.

Sucesión constitucional

Luego del vacío de poder, representantes del MAS participaron en mesas de diálogo, en las que la Iglesia, la Unión Europea y la Embajada de España fungieron como facilitadoras.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), en marzo, sostuvo que la primera demanda de las representantes del MAS en la reunión del 11 de noviembre de 2019 fue garantizar la salida del país de Morales. Al día siguiente, el 12 de noviembre, la CEB indica que “poco a poco” se fue abriendo camino “la solución más constitucional”: la elección en la ALP de la segunda vicepresidenta del Senado (Añez), con base en la declaración constitucional 003/2001. En el pronunciamiento de la CEB se menciona que “los representantes del MAS estuvieron de acuerdo en esta solución”; sin embargo, “la bancada del MAS no cumplió el acuerdo alcanzado” en la cita.

La asunción de Añez fue avalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que emitió un comunicado en el que citó la Sentencia Constitucional 003/01 del 31 de julio de 2001. “Para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del artículo 169.1 de la CPE tomando en cuenta la parte pertinente del precedente jurisprudencial de la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 2001”, señaló el TCP en ese comunicado.

Posteriormente, en noviembre de 2019, el MAS, que mantuvo sus dos tercios en la ALP, aprobó la anulación de las elecciones de 2019 y convocó a nuevos comicios. El 20 de enero de 2020, la ALP sancionó la ley que prorrogó el mandato de Añez. En esa norma se la cita como “presidenta del Estado Plurinacional”.

La presión del MAS

“Desde la presidencia de la Cámara de Diputados pedimos al Fiscal General y a todos los responsables por este tema del proceso, convoquen a Carlos Mesa para que pueda declarar sobre la base de la declaración que hizo Jeanine Añez. Si es así se transparentará mucho más la justicia en nuestro país”, solicitó el presidente de Diputados, Freddy Mamani (MAS).

Mientras que el abogado de la exdiputada del MAS Lidia Patty, Víctor Nina, informó que se prepara un memorial para solicitar la ampliación de las investigaciones del caso “golpe de Estado” a Mesa y otros actores citados en la declaración de Añez.

“De la declaración de Jeanine Añez se está llegando a elementos de mucha convicción. Ha mencionado la probabilidad de autoría a otras personas que han intervenido en fecha 11 y 12 de noviembre del 2019. Esos extremos se van a proponer actos y diligencias investigativas para que estas personas que han participado sean convocadas a declarar por el Ministerio Público”, indicó Nina.

Por su parte, el presidente del Comité Cívico de El Alto, Gregorio Gómez, pidió que se emita una alerta migratoria contra Mesa y otros actores políticos.

“Estamos solicitando alerta migratoria para Carlos Mesa, Tuto Quiroga. Queremos que haya una alerta migratoria, porque se van a escapar, se van a ir del país y con eso van a solucionar. Tanto daño han hecho en 2019, y el 2003 han hecho lo mismo, por eso tienen que entrar en un proceso judicial estos señores: Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Waldo Albarracín, Luis Larrea, Luis Revilla, Soledad Chapeton”, dijo.

El expresidente Morales pidió que se haga “justicia” tras la declaración de Añez que menciona a Mesa. “Ahora se sabe todo, son golpistas confesos y ahora está en manos de la justicia boliviana. Más bien con esa información sobre el golpe tienen que ser juzgados. La justicia que haga justicia, pero una justa justicia, eso quiere el pueblo boliviano”, sostuvo.