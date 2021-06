Only You y Blend, las nuevas experiencias que llegan ahora a Spotify

Spotify sabe que a los usuarios les encantan compartir los resúmenes anuales de sus hábitos de escucha, y en base a ello, acaban de lanzar Only You, la nueva experiencia con la que dispondrán de una serie de funciones personalizadas dentro de la aplicación.

Dentro de Only You se encontrarán en primer lugar con Your Audio Birth Chart, una función parecida a las cartas astrales pero orientada a los hábitos musicales. Spotify la describe de la siguiente manera:



Su signo solar detalla al artista que más escuchó durante los últimos seis meses. Tu signo lunar muestra al artista que escuchas que muestra mejor tu lado emocional o vulnerable. Tu signo ascendente lo une todo con un artista con el que te has conectado recientemente.

Se basan en la exitosa función Wrapped, que llega a finales de cada año

Dentro de Only You tendrán también a Your Dream Dinner Party con la que los usuarios tendrán que elegir a tres artistas que «invitarían a cenar en sus sueños», generando Spotify Mix por cada artista para amenizar las cenas.

También se encontrarán con Your Artist Pairs, que realiza combinaciones basadas en escuchas recientes, y Your Time of Day, permite viajar en el tiempo musicalmente hablando.

Para finalizar, Your Time of Day les permite descubrir música y podcasts que escuchan en determinado momento del día, y Your Genres/Topics generará una combinación de música y podcasts en base a los géneros de escucha.

Por otro lado llega también Blend, otra nueva experiencia personalizada que llega a Spotify, esta vez en fase beta, que la compañía describe como:

Blend es una nueva forma para que dos amigos fusionen sus gustos musicales en una lista de reproducción seleccionada especialmente para ellos, lo que hace que sea aún más fácil para los usuarios conectarse, descubrir y compartir la música que aman entre ellos.

Esta experiencia genera una lista de reproducción nueva cada día y puede ser disfrutada tanto por los usuarios de cuentas gratuitas como de cuenta de pago a través de la aplicación móvil de Spotify para Android e iOS a nivel global.

Sin duda alguna, son funciones que permitirán a los usuarios más entretenimiento y diversión, marcando igualmente diferencias con respecto a servicios rivales, y permitiendo a los usuarios generar una conexión emocional con el servicio que les permita tener una mayor vinculación con el mismo en lugar de ser tentados de ir hacia la competencia.

